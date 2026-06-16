Colombia vs Uzbekistán: horarios de cierres y rutas de Ride para el segundo partido en el Estadio CDMX

Cierres en CDMX por partido Colombia vs Uzbekistán Mañana miércoles 17 de junio se jugará el segundo partido en el Estadio Ciudad de México del Mundial 2026, por lo que existirán cierres parciales a partir de la noche de este martes.

¡La fiesta mundialista en suelo capitalino continúa este miércoles 17 de junio! El Estadio Ciudad de México, popularmente conocido como Estadio Azteca, albergará el enfrentamiento Colombia vs Uzbekistán, el segundo partido del Mundial FIFA 2026 que utilizará el histórico campo mexicano como escenario de su debut en el torneo.

En consecuencia, las zonas aledañas al recinto deportivo presentarán cierres parciales y totales antes, durante y después de la celebración del partido, por lo que las autoridades liberaron a partir de este martes 16 de junio la información de los bloqueos, con el objetivo de que la población capitalina pueda anticipar sus trayectos.

Por otra parte, la Secretaría de Movilidad CDMX también presentó las rutas de Ride, trayectos especiales de transporte que apoyarán a los y las asistentes al partido Colombia vs Uzbekistán la noche de mañana.

Colombia vs Uzbekistán en CDMX: ¿cuáles serán los cierres y a qué hora comenzarán?

Como parte de su estrategia “Última Milla”, el gobierno capitalino de México anunció a través de redes sociales los accesos que serán bloqueados durante el enfrentamiento de la selección colombiana ante Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, segundo partido que la capital alberga del Mundial FIFA 2026.

De acuerdo con la información distribuida por las autoridades, el cierre parcial iniciará este martes 16 de junio a las 22:00 horas de la noche, mientras que el cierre total de las zonas aledañas al recinto deportivo comenzará a las 10:00 horas del miércoles 17 de junio, día en el que se llevará a cabo el debut de Colombia y Uzbekistán en el torneo de futbol.

⚽️ ¿Tienes boletos para los partidos del #Mundial2026 en el Estadio #CiudadDeMéxico?



Conoce los accesos por los que podrás ingresar a la #ÚltimaMilla para llegar al recinto.



Si necesitas más información, descarga este tríptico: 👇https://t.co/cF2zU7WjE1



Números de… pic.twitter.com/43j8gBwBrE — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 16, 2026

Los cierres parciales y totales afectarán las inmediaciones del Estadio CDMX, destacando principalmente:

San Guillermo–Santa Úrsula.

San Guillermo–San Jorge.

San Guillermo–San Alejandro.

Periférico y Circuito Azteca.

Periférico y Coscomate.

Periférico y Renato Leduc.

Periférico y Tlalpan.

Tlalpan y Viaducto Tlalpan.

Acoxpa y Las Torres.

Gran Sur e Imán.

En caso de que la población capitalina transite por estas zonas debido a que residen en ellas, deberán mostrar su Credencial INE para poder acceder a sus respectivos domicilios. Por otro lado, aficionados y aficionadas que se dirijan al partido Colombia vs Ubezkistán, contarán con los siguientes accesos:

18 peatonales: Santa Úrsula, San Jorge, San Alejandro, San Benito y San León.

Santa Úrsula, San Jorge, San Alejandro, San Benito y San León. 12 semipeatonales: San Guillermo–Santa Úrsula, San Guillermo–San Jorge, San Guillermo–San Alejandro, Periférico y Circuito Azteca, Gran Imán.

San Guillermo–Santa Úrsula, San Guillermo–San Jorge, San Guillermo–San Alejandro, Periférico y Circuito Azteca, Gran Imán. 30 accesos vehiculares: Tlalpan y Viaducto Tlalpan, calles aledañas al Estadio Ciudad de México.

Rutas de Ride para asistir al Colombia vs Uzbekistán en el Estadio CDMX

La afición local y extranjera que cuente con su acceso para el partido entre Uzbekistán y la selección colombiana podrá acceder al servicio de transporte especial Ride, impulsado por la Secretaría de Movilidad de la CDMX.

¿Asistes al partido el próximo miércoles 17 de junio? ⚽️🙌



Te damos Ride con nuestras rutas especiales de transporte para que llegues al Estadio Ciudad de México sin complicaciones. 🏟️✨🏆 pic.twitter.com/ohJTKr2RpO — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) June 16, 2026

De acuerdo con las rutas Ride para el tránsito ordenado y seguro hacia los partidos de este Mundial 2026 celebrados en el Estadio Ciudad de México, los puntos de salida serán los siguientes:

Metro Universidad.

Tasqueña.

Perisur.

Reforma.

Bellas Artes.

CETRAM Chapultepec.

Estadio Olímpico Universitario.

Palacio de los Deportes.

Cada una de las rutas arribará a Santa Úrsula–Santo Tomás, estando disponibles para la afición con boleto a partir de las 14:00 horas del miércoles 17 de junio, con salidas cada 15 minutos y por el costo de $350 pesos mexicanos. Las autoridades destacan el servicio Ride como un transporte especial, ordenado y seguro.