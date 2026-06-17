Edomex destruye 340 artefactos y otros objetos bélicos en “Canje de armas”

Mesa de Paz Edomex

Durante la Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, la Secretaría de Seguridad Estatal informó que concluyó la primera etapa del programa “Canje de Armas 2026″, que se alinea al programa federal “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, con el retiro de 340 armas de fuego, 449 granadas y 14 mil 59 cartuchos útiles.

“En la Mesa de Paz de esta mañana revisamos los resultados de la primera etapa del programa ‘Canje de Armas 2026. Sí al Desarme, Sí a la Paz’. Del 4 de mayo al 13 de junio, 340 armas fueron intercambiadas, así como más de 14 mil cartuchos, avanzando en un Edomex sin armas. Gracias a todas y todos por participar y sumarse a esta acción”, declaró Gómez Álvarez.

La dependencia estatal enfatizó que entregaron a la ciudadanía participante 3 millones 011 mil 053 pesos. Al momento, el programa recorrió 19 de 42 municipios: Almoloya de Juárez, Cuautitlán Izcalli, Chicoloapan, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Lerma, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Soyaniquilpan, Tecámac, Temoaya, Teoloyucan, Tenancingo, Tianguistenco, Tlalnepantla, Toluca, Xonacatlán y Zumpahuacán, donde se efectuó el procedimiento de manera voluntaria y anónima.

De acuerdo con las autoridades estatales, del total de armas recibidas, 230 fueron armas cortas y 110 armas largas, las cuales fueron destruidas conforme a los protocolos establecidos por las autoridades. La estrategia también involucró a niñas y niños mediante el intercambio de mil 955 juguetes bélicos por materiales didácticos.

Explicaron que la segunda fase de esta estrategia tiene el objetivo de construir entornos más seguros, inicia el próximo 3 de agosto en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Chimalhuacán y Zumpango.

La Crónica de Hoy 2026