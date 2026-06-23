Toman Palacio Municipal Habitantes de colonias en Tecámac por Falta de Agua

Tecámac

Esta mañana un grupo de aproximadamente 40 manifestantes de las colonias La Cañada, Santa Cruz y la Pradera del municipio de Tecámac, ingresaron al Palacio Municipal con el objetivo de exigir el suministro de agua potable, pues señalan que los precios para que pipas lleven este vital liquido son muy altos.

Durante esta manifestación se podían escuchar consignas como “Rosa Wong queremos agua” y “no más cobros de las pipas”, los habitantes de estas colonias cercanas a la zona centro de Tecámac demandaron el derecho humano al agua.

Ante esta situación se presentaron más de 70 elementos de la Guardia Civil de Tecámac, que ingresaron y cercaron el inmueble municipal.

Según denunciaron los manifestantes, se han visto en la necesidad de contratar pipas de agua que tienen costos de aproximadamente $1200, más la gratificación (propina) para el pipero, lo que termina representando un gasto mensual de aproximadamente $6000.

Este municipio ya ha venido atravesando crisis en muchas de sus colonias, los habitantes reclaman la falta de gobernabilidad y la ineptitud de su presidenta municipal Rosi Wong Romero. Señalan su nula capacidad de respuesta ante los problemas y demandas de la comunidad.

Los manifestantes han permanecido en el lugar sin embargo sus peticiones aún no han sido atendidas. Sin embargo se puede observar la presencia de más de 14 unidades de la Guardia Civil con al menos dos elementos en cada una, como si se tratara de una protesta violenta que debiera ser reprimida.