Avanza Plan Integral para el Oriente del Edomex con inversión de 75 mil 786 mdp

El Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México registra avances en la ejecución de obras y programas dirigidos a atender rezagos en infraestructura, servicios públicos y bienestar social en 10 municipios de la entidad, de acuerdo con información difundida por el Gobierno del Estado de México.

A un año de su anuncio, el proyecto contempla una inversión total de 75 mil 786 millones de pesos para desarrollar 121 programas y acciones en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, con el objetivo de beneficiar a alrededor de 10 millones de habitantes.

Según el gobierno estatal, el plan es ejecutado de manera coordinada entre el Gobierno de México, el Gobierno del Estado de México y los ayuntamientos involucrados.

En materia de agua, drenaje e infraestructura hidráulica, se realizan 101 acciones con una inversión de 9 mil millones de pesos. De ese monto, la administración estatal señaló que aporta 518 millones de pesos destinados a obras de agua potable y drenaje.

En el rubro de movilidad, el Ejecutivo mexiquense informó que concluyó la entrega de la totalidad de los Trenes de Pavimentación previstos para apoyar la rehabilitación de calles en los municipios de la zona oriente.

Respecto a vivienda, el programa contempla 100 mil apoyos para el mejoramiento de viviendas, además de un esquema de regularización de 12 mil inmuebles dirigido principalmente a personas en situación de vulnerabilidad, con el propósito de brindar certeza jurídica sobre su patrimonio.

Como parte de las acciones de recuperación de espacios públicos, el gobierno destacó la construcción del Parque CÓDICE Xochiaca, en Nezahualcóyotl, el cual cuenta con instalaciones para actividades recreativas, deportivas y culturales.

En el sector salud, el plan prevé una inversión de 16 mil millones de pesos para la construcción de cuatro hospitales y seis Unidades de Medicina Familiar. También incluye la creación de 10 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIs), ocho salas de hemodiálisis y trabajos de conservación y equipamiento en hospitales y clínicas de la región.

Adicionalmente, bajo el esquema IMSS-Bienestar, se contempla una inversión de 4 mil 190 millones de pesos para fortalecer 17 hospitales, 180 unidades médicas y 57 quirófanos, así como la reconversión de tres Centros de Salud en Centros de Servicios Ampliados ubicados en Chimalhuacán, Ecatepec y Valle de Chalco.

En materia de seguridad, las autoridades informaron que continúa la aplicación del Mando Unificado en municipios de la zona oriente, al que también se integran Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Tecámac.

El financiamiento del Plan Maestro de Rescate de la Zona Oriente se distribuye con una aportación del 60 por ciento por parte del Gobierno Federal, 30 por ciento del Gobierno del Estado de México y el 10 por ciento restante de los gobiernos municipales.