Aprueban la gestión de Clara Brugada

El 64% de los ciudadanos de la Ciudad de México aprueba la gestión de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, según los datos difundidos por una agencia miembro de la AMAI (Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión Pública). El estudio realizado por la firma Enkoll entre finales de julio y principios de agosto de 2026 evalúa el impacto del Mundial en la opinión de los capitalinos.

De acuerdo con el reporte difundido, el 34% de los encuestados manifestó aprobar “mucho” el desempeño de la mandataria, un 30% lo aprueba “poco”, mientras que el rechazo se concentra en un 32% (22% desaprueba “mucho” y 10% desaprueba “poco”).

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Respecto a la calificación numérica en una escala del 1 al 10, el promedio obtenido por Brugada se sitúa en 6.5 puntos. La investigación pregunta también por atributos personales de la gobernante, el 73% de los participantes la percibe como trabajadora, el 66% como cercana a la gente, el 59% la considera preparada para el cargo y el 54% la califica como honesta.

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El reporte de la agencia incluye una sección dedicada al desempeño gubernamental durante el Mundial de Futbol 2026. Los capitalinos califican el trabajo del gobierno de la Ciudad recibió con una valoración positiva (“bueno” o “muy bueno”) del 61%, frente a un 32% de opiniones negativas (“malo” o “muy malo”).

Según el reporte de Enkoll la gestión capitalina durante el Mundial obtuvo aprobación mayoritaria en todos los rubros que analizó. El posicionamiento internacional lideró con 70% de opiniones favorables, frente a un 22% de desaprobación ciudadana. La infraestructura y la seguridad empataron con 65% de aprobación. La generación de beneficios económicos alcanzó 61% de respaldo. Finalmente, la movilidad y el transporte registraron el menor apoyo.

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Por otro lado, el reporte firmado por la inseguridad y el narcotráfico se consolidan como el principal problema de la capital de manera espontánea con el 59% de las menciones, seguido por el estado de las calles y los problemas de movilidad con un 13%.

De acuerdo con las especificaciones de Enkoll, los datos provienen de un muestreo de 1,210 entrevistas cara a cara en viviendas de la Ciudad de México, aplicadas del 29 de julio al 1 de agosto de 2026. Según la agencia cuenta con tres certificados de calidad y forma parte de la AMAI.