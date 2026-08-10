Revisan avances del Plan Integral para la Zona Oriente del Edomex





Autoridades federales y del Estado de México realizaron una reunión de seguimiento al Plan Integral de la Zona Oriente, estrategia que contempla proyectos de infraestructura, movilidad, salud, agua y educación en 10 municipios de la región.

La reunión fue encabezada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, con la participación de funcionarios federales, estatales y presidentes municipales.

En el encuentro se revisaron los avances de los proyectos considerados prioritarios dentro del plan, cuyo objetivo es atender rezagos en distintos sectores de la Zona Oriente del estado.

La estrategia es impulsada por el Gobierno de México y contempla la coordinación entre los tres niveles de gobierno para la ejecución de obras y acciones en los municipios incluidos en el programa.

La administración estatal señaló que las reuniones de seguimiento forman parte de la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para avanzar en las acciones previstas para la Zona Oriente.