Suspenden provisionalmente dos megaproyectos de Be Grand tras amparo de Xoco

Cambios en Xoco Así luce Xoco, al sur de la CDMX, en 2026, tras la inauguración de Mítikah. (Google Street)





El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concedió una suspensión provisional al Pueblo Originario de Xoco contra dos megaproyectos inmobiliarios de Be Grand ubicados en las inmediaciones de esa comunidad, en las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán.

La medida deriva de un juicio de amparo promovido por habitantes del Pueblo de Xoco, quienes argumentaron la falta de consulta al pueblo originario respecto de los desarrollos.

El expediente fue admitido el pasado 4 de agosto por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.De acuerdo con la información difundida por el Pueblo de Xoco, los proyectos señalados son Be Grand Del Valle y Square Coyoacán.

Desarrollos contemplan más de 250 mil m² de construcción

El proyecto Be Grand Del Valle se ubica en avenida José María Rico 709 y 719 y/o avenida Universidad 1005, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

El desarrollo contempla una construcción total de 184 mil 525.95 metros cuadrados, distribuida en tres torres de 26 niveles. Dos de ellas estarían destinadas a 764 departamentos, mientras que la tercera contempla oficinas, comercio y una agencia automotriz.

El proyecto también considera 2 mil 380 cajones de estacionamiento para vehículos y 191 biciestacionamientos, según la información proporcionada por el Pueblo de Xoco.

El segundo desarrollo, denominado Square Coyoacán, se localiza en San Felipe 33, en la colonia y/o Pueblo de Santa Cruz Atoyac, también en la alcaldía Benito Juárez.

Este proyecto contempla 74 mil 422.77 metros cuadrados de construcción, un edificio de 22 niveles y 503 departamentos. Además, considera cinco sótanos, 650 cajones de estacionamiento y 780 biciestacionamientos.

En conjunto, los dos desarrollos representan más de 258 mil metros cuadrados de construcción y mil 267 departamentos, de acuerdo con las características incluidas en el comunicado.

Tribunal revoca negativa inicial

El caso llegó al Décimo Primer Tribunal Colegiado después de que el Juzgado Cuarto de Distrito había negado inicialmente la suspensión provisional solicitada por el Pueblo de Xoco.

Ante esa determinación, el pueblo impugnó la resolución. Este 10 de agosto, los magistrados Alejandro Castañón Ramírez, María Guadalupe Pérez Sánchez y Soledad Tinoco Lara resolvieron por unanimidad revocar la decisión del juzgado y conceder la suspensión provisional.

La resolución implica, según el comunicado, la suspensión de los trabajos de construcción relacionados con los dos desarrollos mientras continúa el procedimiento judicial.

El Pueblo de Xoco señaló que la resolución representa un nuevo precedente favorable a su posición y sostuvo que la autoridad encargada de la materia, identificada en el comunicado como METROPOLI, antes SEDUVI, deberá suspender los trabajos correspondientes a los proyectos.

La suspensión provisional forma parte del proceso de amparo y no constituye, por sí misma, una resolución definitiva sobre el fondo del juicio ni determina la legalidad definitiva de los proyectos.