Metrópoli

Revisa la aplicación de prohibiciones de vehículos para el día de hoy

Hoy No Circula martes 25 de agosto: Restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Por Crónica Digital
Madres buscadoras del colectivo “Hasta Encontrarles” colocaron fichas de búsquedas y mensajes en los puentes de viaducto, con el propósito de visibilizar los casos de personas desaparecidas, contribuir a la difusión de información que favorezca su localización, fortalecer las acciones de memoria colectiva y sensibilizar a la sociedad sobre la problemática de la desaparición de personas.
Hoy No Circula | martes 25 de agosto Foto: Cuartoscuro

Sigue la semana que inició con lluvias constantes en la mayor pate de la capital del país. Aunque las precipitaciones se redujeron, múltiples vialidades amanecen mojadas y con ligeras afectaciones, por lo que se recomienda manejar con precaución. Las temperaturas también comienzan a bajar debido al ambiente nublado y a que nos acercamos al otoño. Mientras tanto, las prohibiciones de circulación se estarán aplicando con normalidad este martes 25 de agosto para vehículos con engomado color rosa (placas terminadas en 7 y 8) con holograma de verificación 1 o 2.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, martes 25 de agosto:

  • Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.
  • Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.
  • Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.
  • Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días martes en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad
  • Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.

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