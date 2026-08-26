Cabildo de Atizapán aprueba nombramientos y donación de terreno para mejorar servicios municipales

. El Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza en la Sexagésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo.

El Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza aprobó, por mayoría de votos en la Sexagésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, tres nombramientos que refuerzan la estructura administrativa municipal y dan continuidad a las acciones de gobierno impulsadas por el presidente municipal Pedro Rodríguez.

Los nuevos titulares son: Gabriela Sánchez Tepichin, en la Contraloría Interna Municipal; el maestro en Administración de Negocios Eduardo Efraín Benhumea Macedo, en la Dirección de Administración; y Miguel Ángel Román González, en la Coordinación Municipal de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente.

De acuerdo con el Cabildo, los tres cuentan con trayectoria y preparación profesional afines a sus responsabilidades, con lo que se busca elevar el desempeño de estas áreas y la calidad de la atención a las familias atizapenses.

En la misma sesión, se aprobó la aceptación de una donación de 2 mil 196.87 metros cuadrados dentro del Fraccionamiento Rancho La Estadía —lote 2, manzana 1—, superficie que se destinará a la construcción de un paradero y a mejorar el acceso vehicular y peatonal de la zona.

El presidente municipal destacó que estas decisiones reflejan el compromiso de su administración con la transparencia, la eficiencia y la mejora continua de los servicios públicos, asegurando que cada acción del Cabildo se traduzca en beneficios tangibles para la comunidad.

Con estas medidas, el gobierno municipal consolida su estructura institucional y amplía su capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía, reafirmando su compromiso con la eficiencia administrativa y el bienestar social.