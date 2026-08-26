Por unanimidad el TECDMX revocó resoluciones que daban la razón a Víctor Hugo Lobo Román y su grupo

Por unanimidad, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDM), revocó las resoluciones emitidas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México en favor del grupo del diputado federal de Morena, Víctor Hugo Lobo Román en relación al Partido de la Revolución Democrática (PRD) Ciudad de México.

Además, exhibió que se haya permitido la injerencia de Lobo Román en el PRD e incurrido en nepotismo debido a que su hijo Alan Lobo Rodríguez, fue electo presidente del partido político sin estar afiliado al partido amarillo.

PRD CDMX

Respecto de los otros supuestos integrantes denominados “espurios”, las magistradas y magistrados Karina Salgado Luna, Laura Patricia Jiménez Castillo, José Jesús Hernández Rodríguez, Osiris Vázquez Rangel y Armando Ambriz Hernández, cuestionaron su desempeño político.

“Karla López Celis, Polimnia Romana Sierra Bárcena, Luz del Carmen Rocha Silva, y Sergio Iván Galindo Hernández”, que habían sido expulsados por el Órgano de Justicia Intrapartidista.

“Polimnia Romana Sierra Bárcena, fue destituida de la alcaldía Cuajimalpa por el (mal) manejo de los llamados Cendis. Además, tiene denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y por despojo ante la Fiscalía de la CDMX”, afirmaron los integrantes del Tribunal Electoral.

De Sergio Galindo Hernández, reportaron que se encuentra en un proceso de inhabilitación, derivado de su desempeño como director de Servicios Urbanos en la alcaldía Tlalpan; y de Karla López Celis, destacaron que también tienen denuncias por despojo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Respecto de las manifestaciones de la presunta violencia política en razón de género, las magistradas y magistrados, solicitaron al IECM investigue y determine lo que a derecho corresponda.

Además, demandó tomar en consideración la totalidad de los planteamientos expuestos en las demandas y las pruebas aportadas por las partes promoventes.