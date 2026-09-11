Azucena Cisneros encabeza Cruzada Violeta 360 contra la violencia familiar

Con el objetivo de prevenir y atender la violencia familiar, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, encabezó un recorrido de toque de puertas en la colonia Ejidos de Santa María Tulpetlac, conocida como El Charco, como parte de la estrategia Cruzada Violeta 360.

Durante el recorrido por la calle Nayarit, la alcaldesa dialogó con vecinas y llevó información sobre las herramientas de apoyo que ofrece el gobierno municipal para mujeres que enfrentan algún tipo de violencia.

Cisneros Coss aseguró que las mujeres de Ecatepec no están solas y afirmó que la administración municipal mantiene presencia en las comunidades para acompañar a quienes requieren orientación o atención.

“Que sepan todas las mujeres de este municipio que no están solas”, señaló la presidenta municipal, quien destacó que un grupo de hombres y mujeres trabaja directamente en las calles mediante el llamado toque de puertas.

Durante las visitas, las autoridades entregaron materiales informativos sobre la Cruzada Violeta 360 y el Violentómetro, herramienta que permite identificar diferentes manifestaciones de violencia y reconocer cuándo una situación puede representar un riesgo mayor.

La alcaldesa también invitó a las mujeres a descargar la aplicación Red Violeta en sus teléfonos celulares. Explicó que la plataforma cuenta con un botón de emergencia SOS mediante el cual las usuarias pueden solicitar atención jurídica, psicológica o apoyo policial cuando exista una situación urgente.

La Cruzada Violeta 360 fue puesta en marcha hace aproximadamente un mes como una estrategia integral para prevenir y contener la violencia familiar en el municipio.

De acuerdo con las autoridades municipales, hasta ahora se han visitado más de 40 mil 500 viviendas en 18 colonias consideradas prioritarias. Como resultado de estos recorridos se han brindado alrededor de cuatro mil 500 atenciones a mujeres y se han canalizado 800 denuncias relacionadas con diferentes situaciones de violencia.

En este sentido, la presidenta municipal ha señalado que ocupar el territorio no significa solamente contar con más policías, sino mantener contacto directo con la población y conocer las problemáticas que existen en las comunidades.

Durante una conferencia mañanera, Cisneros Coss destacó que la seguridad también requiere acciones de prevención y cercanía con las familias. Como ejemplo mencionó la Cruzada Violeta 360, mediante la cual el gobierno municipal busca acercar información y servicios directamente a las viviendas.

Claudia Castello Rebollar, directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (IMMIG), explicó que uno de los principales objetivos de la estrategia es informar a las y los habitantes de Ecatepec que la violencia contra las mujeres y dentro de las familias constituye un delito.

La funcionaria señaló que mediante el toque de puertas se busca generar conciencia entre la población y promover la denuncia cuando una persona sea víctima de maltrato.

Además de las visitas a las viviendas, la Cruzada Violeta 360 contempla la colocación de espectaculares, pinta de bardas y difusión de información a través de redes sociales.

Los materiales entregados durante los recorridos contienen información sobre la violencia familiar, las posibles penas de cárcel para quienes cometan este delito y los números de contacto disponibles para solicitar apoyo y acompañamiento.

El gobierno municipal tiene como meta ampliar el alcance de esta estrategia y llegar a 150 mil viviendas para noviembre.

Con estas acciones, las autoridades buscan que la prevención de la violencia familiar no se limite a las oficinas gubernamentales, sino que llegue directamente a las comunidades y permita que más mujeres conozcan las opciones que tienen para pedir ayuda y denunciar situaciones de riesgo.