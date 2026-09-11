GCDMX inaugura pasos peatonales comerciales de San Antonio Abad, mejorarán la seguridad

Gobierno local entrega 55 locales rehabilitados en la Calzada San Antonio Abad

El Gobierno de la Ciudad de México concluyó la rehabilitación integral de tres pasos peatonales comerciales ubicados en la Calzada de San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc; dichas labores, incluyeron la renovación de 55 locales, trabajos de infraestructura en la zona para mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionamiento de estos espacios.

Se trata de los pasos José T. Cuellar, Lorenzo Boturini y Juan A. Mateos, con más de 50 años de antigüedad, fueron intervenidos en una superficie de 840 metros cuadrados. De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), se trata de los primeros tres de siete pasos que el Gobierno capitalino prevé rehabilitar y entregar a más tardar al cierre de este año.

En total, los siete pasos albergarán más de 100 locales comerciales; algunos de ellos, serán destinados a comerciantes con discapacidad visual y masajistas invidentes.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, explicó que los trabajos fueron más allá de acabados, pues incluyeron la revisión y reforzamiento de la estructura de los inmuebles, además de la renovación de sus instalaciones.

En los tres pasos inaugurados fueron rehabilitados 55 locales comerciales: 14 en José T. Cuellar, 27 en Lorenzo Boturini y 14 en Juan A. Mateos; cada establecimiento cuenta con iluminación, contactos eléctricos y cortinas de seguridad.

Los trabajos también incluyeron la renovación de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como la colocación de una nueva estructura metálica de refuerzo para prolongar la vida útil de los espacios.

Debido a que la zona se encuentra en una parte baja de Calzada de Tlalpan y presenta nivel freático, se instalaron cárcamos de rebombeo independientes para desalojar el agua durante la temporada de lluvias y reducir el riesgo de encharcamientos al interior de los pasos.

Como parte de la rehabilitación se incorporaron dos cocinas comunitarias por cada paso, servicios sanitarios, bodegas y módulos de vigilancia; también se colocaron 509 piezas de guía podotáctil y dos accesos para bicicletas en cada espacio.

La intervención incluyó además 336 metros cuadrados de murales artísticos para mejorar la imagen de los pasos y fortalecer su identidad.

El director general de Servicios Metropolitanos (SERVIMET), Carlos Mackinlay, señaló que la recuperación de estos espacios representó un reto técnico y social, debido a que durante décadas han formado parte de la vida y el sustento de numerosas familias.

Para realizar las obras, las autoridades establecieron un proceso de diálogo con los locatarios que permitió acordar su desocupación temporal y reubicación. También se otorgaron apoyos como seguro de desempleo, financiamiento de Capital Semilla “IKAL” por parte de FONDESO, mudanzas sin costo y acompañamiento mediante una oficina de gestión social.

Mackinlay informó que SERVIMET administrará los Pasos a Desnivel y estará a cargo de su seguridad y limpieza. Los locatarios, agregó, comenzarán a pagar una contrapartida a partir del próximo año y deberán respetar el reglamento que les fue entregado.

Durante la entrega, comerciantes de los pasos José T. Cuellar y Juan A. Mateos reconocieron el acompañamiento de las autoridades y destacaron la importancia de recuperar los espacios sin perder de vista que representan la fuente de trabajo de numerosas familias.

La rehabilitación de los tres pasos forma parte de las acciones de transformación de la Calzada de Tlalpan impulsadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto con otros proyectos como la ciclovía La Gran Tenochtitlan, el Jardín Flotante Tlallipan y la Universidad de las Artes.