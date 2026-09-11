Baja 15.5% la incidencia delictiva en el Estado de México durante 2025

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La incidencia delictiva en el Estado de México disminuyó 15.5 por ciento durante 2025, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los resultados fueron revisados durante la Mesa de Paz número 174, encabezada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, en el municipio de Naucalpan, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno analizaron las condiciones de seguridad y los avances registrados en la entidad.De acuerdo con la información presentada, la reducción corresponde a la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes. El Gobierno estatal señaló que este resultado forma parte de las acciones que se han realizado mediante una estrategia coordinada entre autoridades federales, estatales y municipales. A través de sus redes sociales, la gobernadora Delfina Gómez destacó la disminución registrada durante 2025 y señaló que los datos de la ENVIPE muestran avances en materia de seguridad para los habitantes del Estado de México.

La mandataria también informó que durante la reunión se revisó la situación particular de Naucalpan, donde se registró una reducción en la percepción de inseguridad. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), entre marzo y junio de 2026 la percepción de inseguridad en Naucalpan disminuyó 12.1 por ciento. Este indicador se refiere a la manera en que los habitantes perciben las condiciones de seguridad en el lugar donde viven. Por ello, el Gobierno estatal consideró que la reducción representa otro avance dentro de las acciones que se llevan a cabo en el municipio.

Durante la Mesa de Paz, las autoridades revisaron también las estrategias que se mantienen en las zonas donde existe una mayor incidencia delictiva. Entre las acciones se encuentran el intercambio de información, las labores de inteligencia y las investigaciones realizadas por las instituciones de seguridad y procuración de justicia. A estas tareas se suman los operativos focalizados, que buscan concentrar los esfuerzos de las corporaciones en lugares considerados prioritarios por las autoridades.

Otro de los puntos que se revisan en las Mesas de Paz es el seguimiento de los acuerdos establecidos entre las diferentes instituciones. La intención es mantener una coordinación constante y evaluar los resultados de las acciones implementadas. En la reunión participaron Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno; José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México, y Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad estatal.

También estuvieron presentes representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. La participación de instituciones federales, estatales y municipales busca fortalecer la coordinación para atender los delitos y mejorar las condiciones de seguridad en los diferentes municipios del Estado de México.

Para el Gobierno estatal, las cifras dadas a conocer por el INEGI representan un avance en la estrategia de seguridad que se mantiene en la entidad. Sin embargo, las autoridades deberán continuar con las acciones de prevención, investigación y atención de los delitos para mantener esta tendencia. En el caso de Naucalpan, la disminución de 12.1 por ciento en la percepción de inseguridad representa otro de los indicadores que serán tomados en cuenta para evaluar las acciones realizadas en el municipio.

La administración estatal señaló que el trabajo conjunto entre las instituciones será fundamental para continuar reduciendo los índices delictivos y mejorar la percepción de seguridad entre la población. Con estos resultados, las autoridades mexiquenses aseguraron que continuarán con las reuniones de la Mesa de Paz y con el seguimiento de las estrategias implementadas en los municipios considerados prioritarios.