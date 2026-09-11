¿Quién tocará el 15 de septiembre en Magdalena Contreras? Shows, horarios y quiénes darán conciertos gratis

Si todavía estás pensando dónde dar el Grito de Independencia en CDMX, la alcaldía Magdalena Contreras ya tiene una propuesta bastante movida. Este 15 de septiembre de 2026, la alcaldía organizará una celebración con música en vivo, baile y varios escenarios para que las Fiestas Patrias se vivan sin necesidad de cruzar media ciudad.

Uno de los atractivos principales será la presentación de Los Yes-Yes, agrupación que llegará a la Plaza Cívica de la Unidad Independencia junto con Los Búhos, Grupo Playa Blanca Show y Grupo KingBao. Y sí, la entrada será gratuita.

¿Quiénes estarán en Magdalena Contreras el 15 de septiembre?

La celebración no tendrá un solo escenario. La alcaldía preparó diferentes actividades musicales en distintos puntos de la demarcación, así que habrá opciones para quienes prefieran una fiesta más local y cercana.

En la Plaza Cívica de la Unidad Independencia, los conciertos comenzarán a partir de las 18:00 horas. El cartel incluye a Los Yes-Yes, Los Búhos, Grupo Playa Blanca Show y Grupo KingBao.

Los Yes-Yes serán uno de los nombres que más llamen la atención para esta noche mexicana, especialmente entre quienes disfrutan de la cumbia tropical y sonidera. Los Búhos, por su parte, también tendrán presencia en más de una sede.

Cartelera del 15 de septiembre en Magdalena Contreras

Además de la Unidad Independencia, habrá música en otros puntos de la alcaldía:

Plaza Cívica de la Unidad Independencia: Los Yes-Yes, Los Búhos, Grupo Playa Blanca Show y Grupo KingBao, desde las 18:00 horas.

Los Yes-Yes, Los Búhos, Grupo Playa Blanca Show y Grupo KingBao, desde las 18:00 horas. Explanada de San Jerónimo Lídice: La Típica Internacional Orquesta, Los Búhos, Grupo Magia Azul, Concepto Herencia y KMB La Sonora.

La Típica Internacional Orquesta, Los Búhos, Grupo Magia Azul, Concepto Herencia y KMB La Sonora. Explanada de San Bernabé Ocotepec: Los Capitanes de la Banda, Madeiras “Los Reyes de la Cumbia”, Benjamín Guerrero Jr. y sus Cadetes y Los Reyes del Barrio.

¿Dónde será el concierto gratis de Los Yes-Yes?

El espectáculo de Los Yes-Yes en Magdalena Contreras tendrá lugar en la Plaza Cívica de la Unidad Independencia, donde las actividades arrancarán desde las 18:00 horas.

¿El evento de Magdalena Contreras será gratis?

Sí. Los festejos de la alcaldía serán de entrada libre, por lo que no tendrás que comprar boletos para disfrutar de los conciertos.

Sin embargo, al tratarse de una celebración pública, lo más recomendable es llegar con anticipación, especialmente si quieres ver de cerca a Los Yes-Yes o Los Búhos. También conviene considerar el tiempo de traslado y las posibles modificaciones a la circulación por las actividades patrias.