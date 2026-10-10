Movilizaciones hoy 10 de octubre en CDMX ¿Qué calles y avenidas estarán afectadas? (@OVIALCDMX)

El día de hoy, sábado 10 de octubre, la CDMX ofrecerá distintas actividades de esparcimiento, lo que afectará la movilidad vial y de las personas, además de las distintas manifestaciones que se tienen previstas. Aquí te contamos la agenda citadina para que tomes tus precauciones.

Los principales puntos afectados serán Paseo de la Reforma, Monumento a la Revolución, el Zócalo y los alrededores de la Basílica de Guadalupe por las distintas concentraciones que habrá durante el día por eventos culturales, deportivos y movilizaciones sociales.

¿Qué bloqueos y cierres viales hay hoy 10 de octubre en la CDMX?

Durante este sábado se registrarán distintas concentraciones a lo largo y ancho de la ciudad; principalmente afectarán la movilidad en Paseo de la Reforma debido a que estará la marcha “Alianza Global por Palestina”, la cual se tiene previsto que inicie a las 12:00 horas desde Ángel de la Independencia hasta Hemiciclo a Juárez.

Por la tarde se prevén distintos eventos culturales que reunirán a un gran número de personas, como lo son la XXVI FIL Zócalo 2026, el Festival Synapsia, el Paseo de Alebrijes iluminados. Mientras, por la noche habrá un concierto en el Estadio GNP Seguros y el Palacio de los Deportes; a su vez, se tiene previsto un partido en el Estadio Banorte.

También se recomienda tomar las debidas precauciones debido a que hoy se reunirán los trabajadores activos, jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social a las 12:00 horas en las Oficinas Centrales del IMSS, para realizar una asamblea para definir sus acciones a seguir después de no alcanzar un acuerdo con las autoridades respecto a sus demandas.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la CDMX tendrá los siguientes eventos que podrían afectar la movilización en la capital:

Una marcha que partirá del Ángel de la Independencia.

Al menos 9 concentraciones ciudadanas.

1 rodada de motociclistas.

4 rodadas ciclistas.

18 eventos artísticos y culturales.

4 eventos deportivos

Las autoridades también recomiendan a los conductores prever el programa Hoy No Circula sabatino, el cual operará de 5:00 a las 22:00 horas.

Alternativas viales para evitar los bloqueos en el centro de la CDMX

La SSC-CDMX ha dado las siguientes alternativas viales:

Evento Estadio GNP Seguros y Palacio de los Deportes

Calzada Ignacio Zaragoza.

Eje 4 Oriente Canal Río de Churubusco.

Av. Té.

Eje 3 Oriente Av. Fco. del Paso y Troncoso

Evento Auditorio Nacional

Av. Horacio.

Anillo Periférico.

Calzada Chivatito.

Evento Pepsi Center

Av. División del Norte.

Av. Colonia del Valle.

Río Becerra

Evento Zócalo

Eje Central Lázaro Cárdenas.

José Ma. Izazaga.

Fray Servando T. de Mier.

Eje 1 Norte.

También se recomienda, de ser posible, tomar las alternativas del transporte público para evitar mayor congestión vial.

¿Afectaciones en el transporte público? El estado del metro y Metrobús

Por el momento, el Metro no ha reportado el cierre de ninguna de sus estaciones; sin embargo, debido a la lluvia, ha implementado marcha de seguridad en las líneas 3, 8 y B.

Mientras que el Metrobús ha reportado retrasos en su servicio de la línea 2, no obstante, por los eventos en la CDMX podría más presentar retrasos y aglomeración en su servicio, por lo que recomienda estar al pendiente de sus canales oficiales.