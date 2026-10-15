CANACO CDMX ofrece colaboración para impulsar la inversión y el empleo en la capital (Graciela López Herrera)

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX), encabezada por Vicente Gutiérrez Camposeco, manifestó su disposición para participar activamente en la convocatoria de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para construir un pacto con la inversión, el empleo y la prosperidad compartida en la capital del país.

Luego de asistir a la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la mandataria capitalina, el presidente de CANACO CDMX expresó el interés del sector empresarial por contribuir con propuestas y compromisos que permitan establecer un mecanismo de colaboración entre autoridades y representantes de la actividad económica.

“Le tomamos la palabra a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y expresamos nuestro interés por aportar propuestas de nuestro sector, así como compromisos que permitan alcanzar un mecanismo conjunto que sirva de eje rector para impulsar la actividad económica, la inversión privada y la generación de empleos formales en nuestra ciudad”, señaló Gutiérrez Camposeco.

El dirigente empresarial consideró que esta convocatoria representa una oportunidad para fortalecer las condiciones de desarrollo de la región mediante la participación de los distintos actores de la vida económica y productiva. Asimismo, felicitó a la jefa de Gobierno por la iniciativa y destacó su apertura al diálogo constructivo.

CANACO CDMX respalda la creación del Instituto del Emprendimiento

Gutiérrez Camposeco también reconoció el anuncio de la próxima creación del Instituto del Emprendimiento, presentado por Clara Brugada durante su informe. De acuerdo con lo expuesto por la mandataria, el organismo funcionará como un espacio para impulsar la innovación, desarrollar capacidades productivas e incubar nuevas empresas.

El presidente de CANACO CDMX destacó que la Cámara ha participado activamente en los trabajos para consolidar esta iniciativa, junto con los integrantes del G9 de la Ciudad de México, con el objetivo de promover la colaboración entre el Gobierno, la iniciativa privada y las instituciones académicas.

Esta coordinación busca fortalecer el ecosistema emprendedor y contribuir al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) locales, consideradas un componente relevante de la actividad económica de la capital.

El representante empresarial recordó que CANACO CDMX cuenta con programas propios de incubación, capacitación continua y redes de contacto para apoyar a los emprendedores y fortalecer los negocios establecidos en las distintas alcaldías.

En ese sentido, señaló que la creación del Instituto del Emprendimiento permitirá formalizar y ampliar los esfuerzos conjuntos entre las autoridades y los organismos privados en favor de los pequeños negocios.

Finalmente, la Cámara reiteró su disposición para contribuir a la construcción de acuerdos que impulsen la inversión productiva, la creación de empleos formales y el crecimiento de las empresas locales, mediante una agenda de colaboración orientada al desarrollo económico y la prosperidad compartida en la Ciudad de México.