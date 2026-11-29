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Los cien años no se cumplen todos los días y en la colonia Industrial de Gustavo A. Madero hubo música, baile, kermés y, sobre todo, un parque renovado para festejarlos.

El alcalde Janecarlo Lozano encabezó la celebración del centenario de esta tradicional colonia con la inauguración de la rehabilitación integral del parque María Luisa, un espacio de más de una hectárea que ahora ofrece nuevas alternativas para el deporte, el descanso y la convivencia familiar.

La Sonora Santanera fue la encargada de ponerle ritmo a la fiesta. Mientras algunos vecinos disfrutaban de la música, otros recorrieron las instalaciones y conocieron los nuevos espacios que forman parte de la transformación del parque.

El kiosco Los Revoltosos, cuyo nombre hace referencia a una película de Tin Tan, recibió una rehabilitación completa. También fueron renovados los andadores con adoquín y se colocaron más de 200 luminarias para mejorar las condiciones del espacio.

Los niños tienen ahora juegos monumentales; las mascotas, un área canina remodelada, y los adultos mayores, palapas para descansar. También hay trotapista, aparatos de ejercicio y una zona de calistenia equipada con barras.

Pero hubo un elemento que llamó particularmente la atención: una escultura monumental de un venado con grandes astas, colocada en la esquina de Buen Tono y María Luisa, que se convirtió en uno de los puntos más fotografiados durante el recorrido.

La celebración también tuvo un componente emotivo. Lozano estuvo acompañado por Miranda Barrera Jiménez, deportista de natación artística e integrante de la Selección Nacional de México, y por Humberto Burgos Peralta, quien a sus 97 años representa parte de la memoria viva de la colonia.

“A los cien años respondemos con obra pública”, expresó el alcalde, quien defendió la recuperación de los espacios públicos como una de las principales herramientas para combatir el abandono social.

“Cuando recuperamos un parque, cuando iluminamos una calle, cuando construimos un espacio para las niñas, los niños y nuestros adultos mayores, le estamos diciendo a la comunidad: aquí estamos”, agregó.

La historia también tuvo su lugar en la fiesta. Los asistentes recibieron un libro sobre los cien años de la colonia Industrial, una investigación coordinada por la arquitecta María Bustamante Harfush, con la colaboración del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México y FUNDARQMX.

Así, entre recuerdos, música y nuevos espacios, la Industrial celebró su primer siglo de vida.