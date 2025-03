Impredecible saber si aumentarán o no los aranceles, señala el presidente de EU

Donalkd Trump, este viernes en la oficina Oval de la Casa Blanca (EFE)

El presidente de Estados Unidos no cede en su juego de amagar a socios comerciales y de otras naciones que exportan sus productos para territorio estadunidense, y pese a que alivió por un mes, hasta el próximo 2 de abril, la exención de pago de gravámenes a productos de México y Canadá, no cede en sus advertencias de que los impuestos a mercancías podrían aumentar o no, dijo en entrevista con la Cadena Fox en la sección Business.

En un extracto de la entrevista que se emite este 7 de marzo, Trump, al ser interrogado sobre si las empresas podrían obtener claridad sobre su plan arancelario, aseguró que “bueno, creo que sí. Pero, ya sabes, los términos podrían subir (los aranceles) con el tiempo, y podrían subir y, ya sabes, no sé si es predecible.”

De acuerdo con agencias internacionales, entre ellas Reuters y EFE, Trump suspendió el jueves los aranceles del 25 por ciento que había impuesto desde el pasado 4 de marzo a la mayoría de los productos procedentes de Canadá y México, el más reciente giro en una política comercial fluctuante que ha golpeado a los mercados.

Ante ello, la confianza de los inversionistas se mostró frágil este viernes tras una semana turbulenta asediada por la confusión en torno a la política comercial de Estados Unidos y el aumento mundial de los costes de endeudamiento, mientras las acciones y las divisas de riesgo descendían, aunque disminuía la fuerte venta de bonos.

“Las arenas movedizas de los aranceles estadounidenses se están convirtiendo en arenas movedizas en las que se ahogan las empresas de Estados Unidos, Canadá y México”, afirmó Tony Sycamore, analista de mercados de IG a la agencia Reuters.

“En este momento no me siento especialmente confiado a la hora de invertir en el mercado, porque hay mucha incertidumbre. Es un horrible, horrible telón de fondo para que los inversores estén operando”.

Los datos de este viernes exhiben que las importaciones de China se contrajeron inesperadamente en el periodo enero-febrero, mientras que las exportaciones perdieron impulso, a medida que la escalada de las presiones arancelarias de Estados Unidos ensombrecía la recuperación de la segunda mayor economía del mundo.