El anfitrión que no quiere invitados: ¿A quiénes se les ha negado las visas para el Mundial 2026 en EU?

¡Rechazados! Boletos al Mundial no garantizan entrada a los Estados Unidos. (EFE y cuartoscuro)

Entre todas las polémicas que enfrenta Estados Unidos en relación a esta Copa del Mundo, la que más se ha repetido es el rechazo de visas tanto a fanáticos como a miembros de los equipos. A diferencia de otros mundiales, como el de Rusia en 2018, el país norteamericano complicó el proceso de visa para muchos.

¿A quiénes se les ha negado visa para el Mundial 2026?

Entre la semana pasada y esta, hemos visto cómo Estados Unidos negó la entrada a uno de los árbitros escogidos por la FIFA, Omar Artan, así como también a miembros del la selección iraní. En este último caso, al momento todavía hay 15 oficiales de la Selección de Irán, incluyendo al director de operaciones Mahdi Mohammad Nabi, que comenzado el evento no han podido conseguir los permisos correspondientes.

Varios hinchas de la selección perteneciente a Costa de Marfil también han reportado que se les negó la visa. Julien Kouadio Adonis, presidente del Comité Nacional de Aficionados de los Elefantes (CNSE), la cual organiza el traslado de aficionados de Costa de Marfil a los Mundiales, acusa que «Estados Unidos fue claro con nosotros, diciéndonos que no quería ver a nuestros aficionados».

Por su parte, Ndèye Dome Thiouf, consejero de comunicación del Ministerio de Deportes de Senegal, lamentó que «Desde que Senegal participa en el Mundial, es la primera vez que no enviamos delegación debido a las complicaciones vinculadas a la concesión de visados por parte de Estados Unidos». Los jugadores de este equipo, además, fueron cateados excesivamente cuando entraron al país.

¿Por qué Estado Unidos ha negado visas para el Mundial 2026?

Las medidas adicionales con el equipo de Irán corresponden a la guerra actual entre Estados Unidos y el país de medio oriente. Sin embargo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino había prometido que se haría cargo de que no habrían problemas para la selección iraní y, durante una conferencia de prensa el día de ayer, presumió la presencia de la Irán en el torneo como uno de los logros de su organización.

En el caso de Senegal, Estados Unidos ha emitido alertas desde el año pasado para que ningún ciudadano suyo visite el país de África, citando violencia y presencia de terroristas. Al árbitro Omar Artan justamente se le vinculó con organizaciones terroristas a pesar de su destacada trayectoria. Poco después de que Estados Unidos no le permitiera la entrada, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) lo seleccionó para arbitrar la próxima Supercopa que tomará lugar en septiembre.

El gobierno de Estados Unidos aclaró que se reserva la libertad de no permitir la entrada al país según lo considere.«Su boleto no es una visa, y no garantiza entrada a los Estados Unidos», advirtió el Secretario de Estado Marco Rubio.

Infantino dijo en entrevista, en relación con el caso de Artan, el cual calificó como desafortunado, que el organismo internacional de futbol intenta encontrar soluciones pero que no son «los reyes del mundo» y por lo tanto no pueden imponer su voluntad a «gobiernos y fuerzas policiales».