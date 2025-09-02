Juez que frenó la difusión de audios de Karina Milei, acumula denuncias por machismo

Javier Milei y su hermana Karina (@KarinaMileiOk/x)

El juez Alejandro Patricio Maraniello, que prohibió este lunes por pedido del gobierno de Argentina la difusión de audios de Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, todo esto en medio de un fuerte escándalo de corrupción donde se acumulan nueve denuncias en su contra, incluyendo cinco por machismo.

Maraniello dictó una medida cautelar donde prohíbe la difusión de audios de Karina Milei en la Casa de Gobierno “a través de cualquier medio de comunicación, de forma escrita y/o audiovisual, y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”, medida que fue considerada por expertos en derecho constitucional como “un grave ataque a la libertad de expresión y como un caso de censura previa, prohibida en Argentina”.

Esta implementación viene en medio de un escándalo de corrupción gracias a la difusión de grabaciones de un funcionario donde describía un esquema de recaudación de sobornos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que tendría como una de sus beneficiarias a la hermana del presidente.

Asimismo, a pesar de que en una serie de grabaciones difundidas el pasado viernes no hacen mención a los presuntos sobornos por parte de Milei, el periodista Mauro Federico aseguró contar con material de 50 minutos de la hermana del presidente. Por esto, según indicó el Gobierno en una denuncia, se solicitó el allanamiento del medio digital que difundió las grabaciones y a los domicilios privados de Federico y otro periodista.

Maraniello, que se desempeña en el Juzgado Civil y Comercial número 5 de Buenos Aires, quedó en la mira poco después de frenar la difusión de nuevos audios y tras conocerse que, entre 2023 y 2025, acumuló nueve denuncias en su contra.

Patricio Marianello , juez que frenó la difusión de audios de Karina Milei (@Budijoly/x)

“Las denuncias fueron por delitos contra la integridad sexual, violencia de género, maltrato laboral, abuso de poder, comportamiento inapropiado y manejo inadecuado de recursos públicos, entre otros”, según el Consejo de la Magistratura.

De las nueve denuncias, cinco de ellas corresponden a delitos de violencia machista.

Además, el Consejo informó que la Comisión de Disciplina se encuentra investigando sobre los hechos denunciados, como parte de un proceso que podría terminar con sanciones o un pedido de remoción del juez, en el caso de que alguno de los expedientes pasara a la Comisión de Acusación.

Alejandro Patricio Maraniello ha sido notificado al respecto el pasado 19 de agosto, fecha a partir de la cual cuenta con un plazo de 20 días para presentar su defensa por escrito.

Otras de las denuncias en su contra refieren a “sentencias contrarias a derecho”, dilaciones en causas y remociones arbitrarias, y muchas se encuentran interrelacionadas entre sí. (Con información de EFE)