Al menos un muerto y 15 heridos tras atropellamiento múltiple en Berlín en evento de orgullo LGBTQ+

Día del Orgullo LGBTQ+ en Alemania (EFE)

Al menos una persona murió y otras 15 resultaron heridoas este sábado durante la fiesta del Día del Orgullo LGBTQ+ en un atropello múltiple con un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga tras dejar el coche que utilizó contra los participantes del evento celebrado en Berlín.

“Sobre las 22.00 (20.00 GMT) un coche entró en el Tiergarten desde la Lennéstrasse hiriendo a varias personas. Contamos por ahora con quince heridos y una persona ha muerto”, explicó un portavoz policial a los medios de comunicación en el lugar de los hechos.

Asimismo, indicó que los agentes buscan a “un posible sospechoso” o “posibles sospechosos” responsables del atropello.

Hay un amplio dispositivo policial desplegado en la zona empleada en esta jornada por miles de personas para celebrar el Día del Orgullo LGBTI, que fue suspendido antes de tiempo.

El coche utilizado en el incidente fue encontrado por las autoridades, vacío, después de que quedara parado ante un árbol del Tiergarten, gran parque del centro de Berlín que este sábado era escenario del fin de la fiesta del Día del Orgullo LGBTQ+, una cita que reúne anualmente a cientos de miles de personas.

Tras la suspensión del evento, los participantes de la fiesta fueron evacuados siguiendo las órdenes de la organización.

La Policía de Berlín había desplegado para asegurar el evento más de 2 mil policías.

Imágenes de la televisión NTV mostraron tras el atropello un amplio dispositivo policial, con una zona visiblemente acordonada y numerosas ambulancias, junto al Tiergarten.