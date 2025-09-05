Tensión en el Caribe: Cazas de Venezuela sobrevuelan buque de EU

El combate al narco en aguas del Caribe eleva la tensión entre Estados Unidos y Venezuela (HispanTV)

Combate al narco — La tensión entre Estados Unidos y Venezuela por el combate a grupos del crimen organizado sigue subiendo de nivel desde que Washington instaló buques de guerra en aguas del Caribe, por o que ahora el régimen de Nicolás Maduro ha respondido con el sobrevuelo de una de las embarcaciones estadounidenses con dos aviones caza, según denunció el Pentágono.

El Departamento de Defensa de EU acuso el jueves que dos cazas F-16 de Venezuela sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales del Caribe, lo que calificó como una “maniobra provocativa” para interferir con las acciones contra el “narcoterrorismo”.

Un portavoz del Pentágono citado por medios estadounidenses, dijo que esta acción del régimen de Maduro es una “demostración de fuerza innecesaria y peligrosa”, por lo que aseguró que la Marina estadounidense “continuará operando con libertad y seguridad en cualquier parte del mundo donde lo permita el derecho internacional”.

Esta acción se registra en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, luego de que el gobierno de Donald Trump lanzara un ataque directo contra una embarcación atribuida al grupo del narco Tren de Aragua, en el que aseguró haber eliminado a 11 de sus integrantes que transportaban un cargamento de drogas.



El USS Jason Dunham forma parte de las operaciones de seguridad marítima de Estados Unidos en el Caribe sur, donde desplegó ocho buques de guerra y tres buques anfibios con más de 4,500 efectivos desplegados como parte de sus operaciones en el “combate contra el narcotráfico”.

PUERTO RICO

Donald Trump advoierte que la presencia de buques de guerra en el caribe se mantendrá (Archivo)

A las presiones de EU a Venezuela, tras los señalamientos de que Nicolás Maduro encabeza a un grupo criminal responsable de distribuir droga hacia Estados Unidos, han obligado a Trump a reforzar todas las entradas marítimas y aéreas hacia su país, por lo que ordenó el despliegue de 10 aviones de combate F-35 a una base aérea de Puerto Rico para luchar contra el narcotráfico en el Caribe.

Una fuente “familiarizada con los planes” confirmó al canal de televisión que la Administración del presidente Donald Trump enviará estos cazas a la isla caribeña con el fin de llevar a cabo operaciones contra carteles de la droga.

Este sería un nuevo paso de EU en su guerra contra los carteles después del “ataque letal” a una lancha en aguas del mar Caribe en el que murieron, según Washington, once miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, a la que la Administración Trump asocia con el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro.

MILICIA VENEZOLANA

Por su parte, desde Venezuela, Nicolás Maduro anunció una “gran jornada organizativa y de movilización de fuerzas” de la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) para este viernes, a la que espera se sumen los 8.2 millones de ciudadanos que, aseguró, se incorporaron recientemente al “sistema defensivo nacional” ante las que llamó “amenazas” de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en aguas caribeñas cercanas a la nación suramericana.



En un encuentro con autoridades de su Gobierno y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario dijo que también está convocada la que denominó “base poderosa” de 4.5 millones de milicianos “ya entrenados durante años”, a los que se unirán los más de ocho millones que, sostuvo, se alistaron en la MNB.

“A todos los venezolanos y venezolanas, familias enteras que se alistaron en todas las comunidades del país, este 5 de septiembre, durante todo el día, van a ser convocados”, informó Maduro.

El líder chavista aseguró que se activarán “por primera vez en la historia militar del país” las que denominó Unidades Comunales de Milicia (UCM) en 5,336 comunidades y explicó que cada una de ellas tendrá “un conjunto de bases populares de defensa integral”, que son un total de 15,751, donde serán incorporados los alistados.



La Crónica de Hoy/2025