Cuatro muertos en tiroteo en una iglesia mormona en EU que acabó calcinada

Tragedia en Michigan La iglesia mormona en Grand Blanc, Michigan, quedó completamente calcinada

El tiroteo durante la misa dominical en un templo mormón en la localidad de Grand Blanc en Míchigan acabó con cuatro feligreses muertos y otros ocho heridos, algunos en estado crítico, además de la iglesia completamente calcinada.

El jefe de Policía de Grand Blanc, William Renye, identificó al autor como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, que murió en un enfrentamiento con dos agentes.

De acuerdo con Renye, dos de esos cuatro presentaban heridas de bala, mientras que otras dos aparecieron calcinadas entre los escombros quemados del templo.

Además, la Policía estatal informó que ha estado respondiendo a amenazas de bomba adicionales en diferentes lugares de la comunidad y que algunas ocurrieron en iglesias y fueron desestimadas.

Se informó además que el FBI lidera la investigación sobre el tiroteo “como un acto de violencia selectiva”.

De acuerdo con las autoridades, el hombre, que usó un rifle de asalto, estuvo en la Marina entre junio de 2004 y junio de 2008, donde fue mecánico y alcanzó el rango de sargento.

Medallas por buena conducta

También ha trascendido que durante su carrera militar Sanford, que era de la cercana localidad de Burton, recibió varios premios, entre ellos la Medalla de Buena Conducta de la Marina, la Medalla de la Campaña de Irak, la de Servicio en la Guerra Global contra el Terrorismo y la de Servicio de Defensa Nacional, destacó NBC.

Sanford chocó su automóvil contra la iglesia, tras lo cual abrió fuego y luego la prendió en llamas, incidente que ocurrió alrededor de las 10.25 de la mañana y a las 10.33 ya el tirador había sido neutralizado.

Se informó además que en el lugar del tiroteo se encontraron unos tres dispositivos improvisados.

Al poco de conocer lo sucedido, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó de que agentes del FBI se desplazaron al lugar de los hechos.

“Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia”, añadió.

“Violencia contra los cristianos”: Trump

Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró estar siguiendo la situación y condenó el ataque.

“Esto parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos en los Estados Unidos de América. La Administración Trump mantendrá informada a la opinión pública, como siempre hacemos. Mientras tanto, RECEN por las víctimas y sus familias. ¡ESTA EPIDEMIA DE VIOLENCIA EN NUESTRO PAÍS DEBE TERMINAR, DE INMEDIATO!”, dijo.