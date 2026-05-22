Conflicto agrario entre criminales y trabajadores deja 24 muertos

Conflicto agrario deja 24 muertos en Honduras

El gobierno de Honduras informó del asesinato este viernes, de 24 personas a manos de hombres armados vestidos con uniformes de la policía, en una finca ubicada en el municipio de Trujillo, una región afectada por el narcotráfico y un conflicto agrario que ha dejado cientos de muertos en las últimas décadas.

El portavoz del Ministerio Público de Honduras, Yuri Mora, detalló que los hechos ocurrieron en la madrugada de este jueves en la aldea Rigores, cuando las víctimas se alistaban para trabajar en una cosecha de palma africana y fueron emboscadas por el grupo armado.

Mora precisó que después de llevarse a cabo la autopsia y la identificación de los cuerpos, estos serán entregados directamente a sus familiares.

La fiscalía hondureña subrayó que el número de fallecidos podría aumentar, ya que los peritos forenses continúan trabajando en la zona. Agregó que las labores de levantamiento e identificación de los cuerpos se han visto obstaculizadas porque los familiares movieron los restos antes de la llegada de las autoridades.

“La escena criminal ya había sido modificada, debido a que los cuerpos fueron retirados del lugar por supuestos familiares, situación que representa una limitante para el procesamiento técnico y científico”, indicaron la fiscalía.

Las autoridades hondureñas reiteraron que este crimen “no quedará en la impunidad” y agotarán todas las líneas de investigación necesarias para esclarecer los hechos en en el municipio de Trujillo, zona donde existen disputas por la tenencia de la tierra.

El conflicto procede tras la venta de tierras, otorgadas originalmente a agricultores mediante una reforma agraria creada desde hace décadas, a empresarios agrícolas, unas propiedades que en la actualidad reclaman las nuevas generaciones de campesinos.

De acuerdo con autoridades locales, el problema agrario se ha visto agravado por la infiltración de grupos criminales, políticos y del narcotráfico.

Con información de EFE

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