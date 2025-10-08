Cárcel para alcalde de Chicago y gobernador de Illinois por no proteger a ICE: Trump

Brandon Johnson y J.B Pritzker (Especial)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló sus ataque contra las autoridades de Chicago y llamó a la encarcelación del alcalde, Brandon Johnson y al gobernador de Illinois, J.B Pritzker, por no garantizar la protección de los agentes de ICE durante las redadas en esta ciudad.

“¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE! ¡Y el gobernador Pritzker también!”, publicó en su red Truth Social.

Trump ya había arremetido este martes contra estos mandatarios desde el Despacho Oval, indicando su “incapacidad” en la gestión de “asuntos de delincuencia” en la localidad.

Los enfrentamientos entre el líder republicano y las autoridades demócratas de Chicago han aumentado desde hace un mes, cuando inició la operación Midway Blitz, liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE), para “garantizar la seguridad” en la capital del centro-norte del país.

Las redadas han tenido como resultado múltiples detenciones de personas de origen latino, principalmente con el objetivo de deportarlas.

Estas operaciones han provocado crecientes manifestaciones de los ciudadanos, donde agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon el sábado en el área de South Side, lo que hirió a una ciudadana estadounidense.

No obstante, a pesar de la oposición del alcalde Johnson y el gobernador Pritzker, quienes han demandado a la Administración para bloquear los esfuerzos, el presidente estadounidense ordenó el envío de cientos de tropas de la Guardia Nacional como respuesta a las protestas contra las redadas y a lo que ve como “crimen rampante” en Chicago.

Asimismo, Trump insinuó este martes que podría invocar la Ley de Insurrección vigente, uno de los poderes de emergencia más contundentes, para justificar el envío de tropas para sofocar las protestas en Chicago, después de amenazar con hacerlo en Portland, Oregón.

Unos 200 soldados enviados de Texas ya se encuentran instalados en Chicago, listos para ser desplegados, a los que se suman otros 300 miembros de Illinois que se preparan para movilizarse en los próximos días. (Con información de EFE)