¿Quién es Cole Allen? El responsable del tiroteo en contra de Donald trump en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

¿Quién es Cole Allen? El misterioso tirador que encendió el caos en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca pasó de un clásico protocolo a una fuerte tensión en cuestión de segundos. En medio del caos generado por un tiroteo en contra del presidente estadounidense, Donald Trump, presuntamente a manos de Cole Allen, señalado como el supuesto responsable del ataque que obligó a evacuar a figuras clave del gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros reportes, Allen es un hombre de 31 años originario de California, identificado como profesor con formación en áreas técnicas.

El maestro sospechoso de tiroteo contra Trump

Cole Allen tenía una vida aparentemente estructurada. Era docente y también incursionaba en el desarrollo de videojuegos, además de contar con estudios en ingeniería y ciencias computacionales.

Había sido reconocido como “profesor del mes” en 2024, lo que lo hace encajar aún menos con el perfil de un atacante.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el motivo detrás del atentado. Las investigaciones apuntan a que actuó solo, lo que complica aún más descifrar qué detonó el incidente.

Así ocurrió el tiroteo en la Cena de Corresponsales

El evento, celebrado en el tradicional hotel donde año con año se reúnen periodistas y políticos, fue interrumpido por detonaciones que provocaron la alerta máxima.

De acuerdo con los reportes, el presunto agresor portaba múltiples armas, incluyendo una escopeta, una pistola y armas blancas.

El Servicio Secreto reaccionó en cuestión de segundos, logrando neutralizarlo antes de que alcanzara el salón principal.

El saldo preliminar:

Un agente herido , pero protegido por su chaleco antibalas

, pero protegido por su chaleco antibalas Ningún asistente de alto perfil lesionado

Evacuación inmediata del presidente y otros funcionarios

La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, tradicionalmente un espacio de sátira y convivencia política, quedó marcada por este episodio que ya genera debate sobre seguridad y polarización.

Hasta el momento, Cole Allen permanece bajo custodia y enfrenta múltiples cargos federales, mientras el FBI continúa investigando si existía un objetivo específico o si se trató de un acto impulsivo.