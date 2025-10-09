Rusia celebra el alto al fuego y el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás

Israel y Hamás pactan un alto al fuego (Carlos Ortega/EFE)

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, dio a conocer que Rusia da la bienvenida a los acuerdos logrados entre Israel y Hamás en Egipto y espera un alto al fuego estable.

Reconoció que los acuerdos fueron logrados en gran medida gracias al trabajo insistente de los mediadores egipcios, cataríes, turcos y estadounidenses, y que estos esfuerzos diplomáticos merecen una alta valoración.

En un comunicado publicado en el portal oficial de Ministerio de Exteriores de Rusia, se informó que se considera que el cumplimiento exitoso de dicho aucerdo abrirá el camino a la reanudación del proceso político de solución al conflicto de Oriente medio sobre la conocida base del derecho internacional que prevé la creación del un Estado palestino independiente, coexistente con Israel.

“Esto propiciará una estabilización de largo plazo en la franja de Gaza, creará las condiciones para el retorno de todos los desplazados temporales, permitirá iniciar los trabajos de gran envergadura para la prácticamente total reconstrucción de la infraestructura destruida en los enfrentamientos”, informó.

Los primeros puntos del plan de paz para Gaza propuesto por Trump contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre Gaza y la liberación en un plazo de 72 horas de todos los rehenes cautivos de Hamás, tanto vivos como muertos.

Además, también propone el desarme del grupo, la retirada de Israel del enclave y la formación de un Gobierno de transición en la Franja, entre otras cosas.

Con información de EFE