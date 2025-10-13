Anuncia Venezuela el cierre de embajadas en Noruega y Australia; inaugura nuevas sedes en África

El gobierno de Venezuela anunció este lunes el cierre de sus embajadas en Noruega y Australia y la inauguración de nuevas sedes en Zimbabue y Burkina Faso, esto es una decisión que tomó el país para “fortalecer las alianzas con el sur global” y como parte de una “reasignación estratégica de recursos”.

En un comunicado, precisó que las relaciones bilaterales y la atención consular a la comunidad venezolana en Noruega y Australia serán llevadas a cabo mediante “misiones diplomáticas concurrentes, cuyos detalles se anunciarán en los próximos días.

“Venezuela ratifica que estas acciones reflejan su voluntad inquebrantable de defender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial, basado en la justicia, la solidaridad y la inclusión”, expresó el escrito.

Alianza con Zimbabue y Burkina Faso

Sobre la alianza con África, Venezuela indicó que se “procederá a la apertura de nuevas embajadas en estos países para reforzar los lazos históricos con el continente africano y establecer misiones diplomáticas residentes en dos naciones hermanas, socios estratégicos en la lucha anticolonial y la resistencia frente a presiones hegemónicas”.

“Estas embajadas servirán como plataformas clave para impulsar proyectos de cooperación en agricultura, energía, educación, minería y otras áreas de interés común”, finalizó.

Tras las presidenciales del 28 de julio de 2024, cuyo resultado oficial dio la victoria a Maduro, Venezuela rompió relaciones, en un solo día, con Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, cuyos gobiernos rechazaron el triunfo del líder chavista, lo que llevó a la suspensión inmediata de contactos diplomáticos. (Con información de EFE)