Migrante venezolano herido por ICE se encuentra detenido en Texas con una bala en el cuerpo

Wilber Rafael Garcés (Redes sociales)

El inmigrante venezolano herido este domingo por disparos del Servicio de Imigración y Control de Aduanas (ICE) está detenido en el sur de Texas y “todavía tiene la bala alojada en el cuerpo”, aseguró su abogada Kate Lincoln-Goldfinch en su cuenta de X.

Wilber Rafael Garcés, de 28 años, “está retenido en Pearsall para ser interrogado y todavía tiene la bala alojada en el cuerpo. No ha recibido analgésicos y ha tenido que dormir en el suelo”, detalló la letrada sobre su estado de salud.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó este domingo la apertura de una investigación sobre el incidente en el que Garcés recibió un disparo en la espalda de un agente del ICE.

Según su abogada, el venezolano se encontraba en su vehículo y “en medio de una entrega de comida a través de la plataforma Doordash” a mediodía de este domingo en Austin, Texas, recibió un disparo de los agentes de migración.

Un portavoz del DHS alegó que Garcés “entró en el país ilegalmente bajo la Administración del expresidente Joe Biden y estaba sujeto a una orden de deportación definitiva”, sin embargo su abogada dijo que entró a través de CBP ONE, una aplicación activa durante el anterior gobierno que permitía a los migrantes solicitar asilo en la frontera.

Según compartió Mike Siegel, concejal de Austin, quien acudió a la escena del incidente, lo que ocurrió es que un agente de ICE se bajó de una camioneta sin identificar y disparó hacia el automóvil que conducía Garcés, que se encontraba estacionado.

Exiliados piden freno de persecución a venezolanos

Por su parte, exiliados venezolanos pidieron este lunes al Gobierno de EU que evite una “persecución dirigida contra la comunidad venezolana”, tras el incidente de Garcés.

La Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex) y Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) expresaron en un pronunciamiento “su más enérgico rechazo”, a la agresión en Austin.

“La aplicación de las leyes migratorias no concede licencia para disparar, humillar, incomunicar o poner en peligro la vida de una persona. Tampoco puede convertirse en una persecución dirigida contra la comunidad venezolana ni contra ninguna comunidad inmigrante”, destacaron las organizaciones, con sede en Florida.

Las agrupaciones de venezolanos consideraron “insuficiente” la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que anunció que su unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) dirige la indagatoria con ayuda del FBI, “mientras se mantenga oculto el lugar de reclusión de Wilber y se impida el acceso de su familia”.

Por ello, hicieron “un llamado urgente al secretario de Estado, Marco Rubio, para que intervenga públicamente en defensa de la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de los venezolanos, y solicite respuestas inmediatas al Gobierno federal sobre la ubicación y las condiciones de reclusión de Wilber”.

Las operaciones violentas contra inmigrantes han aumentado durante el segundo mandato de Trump, con al menos seis conductores muertos y otros 11 heridos por disparos durante operativos de agentes federales de inmigración, según un informe publicado en julio por The Washington Post.

Como parte de la actual campaña de deportaciones, han aumentado las detenciones de migrantes que entraron a través de esa aplicación, se acogieron a programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) o permisos humanitarios, promovidos por su antecesor demócrata.