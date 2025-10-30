Burevestnik, el misil de largo alcance que está encendiendo las alarmas en EUA y el mundo

Bladimir Putin y el kremlin presentan el nuevo misil ruso de propulsión nuclear llamado "Burevestnik" En palabras de Guerásimov, jefe de Estado Mayor de Rusia, tiene un “alcance ilimitado”

Este 21 de octubre se realizó la pruebe del misil de crucero Burevestnik, propiedad de Rusia. En un video recientemente publicado por el Kremlin, el presidente ruso Vladímir Putin y su jefe de Estado Mayor, Valeri Guerásimov, comentan la prueba realizada apenas hace unos días.

Este misil de crucero puede transportar ojivas convencionales o nucleares, superando los 14 mil kilómetros recorridos en un vuelo de 15 horas, y que, en palabras de Guerásimov jefe de Estado Mayor de Rusia, tiene un “alcance ilimitado”.

¿Cómo es el misil de crucero Burevestnik, que está encendiendo las alarmas a nivel internacional?

El misil Burevestnik, también conocido como SSC-X-9 Skyfall, o “skyfall” en nombre clave para la OTAN, es capaz de volar a baja altura, permitiéndole esquivar radares y sistemas de defensa antiaérea.

Según el video publicado por el Kremlin, en la prueba que realzada esté 21 de octubre, el misil registro una velocidad de 14 mil km recorridos en 14 horas, por lo que podría atacar objetivos en cualquier lugar del mundo, a velocidad récord, debido a su motor con propulsión nuclear que le permite volar mucho más lejos y durante más tiempo que los motores turborreactores o turbofán tradicionales, que solo son eficientes a velocidades supersónicas 3, y suelen ser muy ruidosos. Esta arma, en la que Rusia lleva trabajando desde 2001, aparece como uno de los misiles de crucero más silenciosos, con capacidad para transportar ojivas nucleares, por lo que, según palabras de Vladímir Putin en el video publicado por el Kremlin, “nadie más en el mundo tiene uno así”.

¿El misil Burevestnik debería preocuparnos?

Según información que Nils Andreas Stensoenes, jefe de los servicios secretos noruegos, compartió en entrevista para Reuters; Rusia había llevado a cabo un nuevo lanzamiento de prueba del misil de crucero Burevestnik en el archipiélago de Nueva Zelanda, en el ártico. Sin embargo, pese a encender alarmas en el mundo y principalmente en Estados Unidos y países que tienen conflicto con Rusia, no se prevé que este misil de crucero sea utilizado próximamente.

¿Por qué el misil Burevestnik encendió las alarmas en parte mundo y en Estados Unidos?

Las características del misil ruso Burevestnik conocido por la OTAN con el nombre en clave de “Skyfall”, representa una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y otros países enemigos debido a su potencial bélico.

La capacidad del Burevestnik de transportar ojivas convencionales o nucleares, según plantea Estados Unidos y aliados pone sobre la mesa para Rusia, la prórroga para revisar el Tratado de Medidas para la Reducción y Limitación de las Armas Estratégicas Ofensivas (Nuevo START/START-III), que se firmó entre ambos países en 2010, buscando reducir sus arsenales nucleares estratégicos.

¿Por qué hasta ahora se presenta el misil ruso Burevestnik?

Carlo Masala, destacado político y académico alemán, quien es experto en Política Internacional, menciona para DW, que el anuncio del éxito de la prueba por parte del Kremlin se produce justo cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, está endureciendo las sanciones contra Rusia.

De ahí que una estrategia de Vladímir Putin sea recordarle que su país es una potencia nuclear.