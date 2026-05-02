Spirit Airlines cierra operaciones; miles de empleados y viajeros afectados

Spirit Airlines, primera empresa que cae víctima de la guerra entre EU e Irán (Archivo)

fracasa apoyo gubernamental — La aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines, canceló todos sus vuelos y anunció un “cierre ordenado” de sus operaciones, con efecto inmediato desde la madrugada de este sábado, luego de que las negociaciones para obtener ayuda federal no prosperaran.

La aerolínea detuvo todas sus operaciones al fracasar un acuerdo de rescate gubernamental de 500 millones de dólares, según indicó The Wall Street Journal (WSJ).

Según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por el diario financiero, la compañía se está quedando sin efectivo y no ha logrado recabar el apoyo unánime necesario entre sus tenedores de bonos y la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para asegurar la inyección de capital que la habría mantenido a flote.

La quiebra de la aerolínea, deriva también y de forma acelerada tras la duplicación de los precios del combustible de aviación durante los dos meses que lleva la guerra con Irán, supondrá la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Spirit había mantenido conversaciones directas con el gobierno estadounidense para diseñar un acuerdo que le habría proporcionado liquidez a cambio de garantías financieras que podrían haberse convertido en una participación estatal de hasta el 90 % en la empresa.Sin embargo, el WSJ detalla que surgieron fuertes discrepancias dentro de la propia Administración Trump sobre si se debía financiar el rescate y cómo estructurarlo.

Spirit Airlines conectaba Estados Unidos, especialmente el estado de Florida, con más de 20 destinos en Latinoamérica y el Caribe, entre ellos México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.

Además, el medio indica que los tenedores de bonos de la aerolínea no estaban de acuerdo con los términos del trato.

La empresa ha pasado gran parte del último año y medio operando bajo la protección del Capítulo 11 de la ley de bancarrotas de EU.

“A nuestros clientes: se han cancelado todos los vuelos y el servicio de atención al cliente ya no está disponible”, indicó la compañía en un comunicado. “Estamos orgullosos del impacto que nuestro modelo de bajo costo ha tenido en el sector durante los últimos 34 años y esperábamos seguir prestando servicio a nuestros clientes durante muchos años más”, añadió.

Spirit, que desde la pandemia de Covid-19 ha batallado para mantenerse asequible, estaba esperando recuperarse de su segunda bancarrota en menos de un año, pero esos planes se vieron descarrilados ante los altos precios del combustible para aviones tras la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

LKa Crónica de Hoy 2026