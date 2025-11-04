Martes negro para Trump: demócratas le arrebatan Nueva York, Virginia y Nueva Jersey

Golpe a Donald Trump en las elecciones de EU 2025 Demócratas arrebatan tres estados clave a Republicanos

El mapa político de Estados Unidos se tiñó de azul este martes tras una serie de triunfos demócratas que marcaron un duro revés para Donald Trump y su influencia en los estados clave del este. Las victorias en Virginia, Nueva Jersey y, sobre todo, en la ciudad de Nueva York reconfiguran el tablero político de cara a las elecciones federales de 2026 y consolidan el avance progresista frente a un trumpismo que muestra signos de agotamiento.

Resultados en Nueva York: Zohran Mamdani hace historia como primer alcalde musulmán

El demócrata Zohran Mamdani se perfila como el nuevo alcalde de Nueva York tras obtener el 50 % de los votos, según las proyecciones de AP, CNN y NBC News.

A sus 34 años, Mamdani será el alcalde más joven de la ciudad desde 1892 y el primero musulmán en ocupar el cargo, un hecho histórico.

El joven político de ascendencia india derrotó al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa, con un 69 % del escrutinio contabilizado.

Su victoria también marca un récord de participación. Se estima que más de dos millones de neoyorquinos acudieron a las urnas, la cifra más alta en más de cinco décadas.

Nacido en Kampala, Uganda, Mamdani creció en Nueva York, donde fue elegido miembro de la Asamblea estatal en 2020. En apenas cuatro años pasó de ser un legislador local a convertirse en el nuevo rostro de la izquierda demócrata. Su campaña apeló a los jóvenes y a las minorías, con un discurso centrado en la vivienda asequible, la justicia social y el acceso equitativo a los servicios públicos.

Resultados en Virginia: Abigail Spanberger rompe barreras y devuelve el poder a los demócratas

En Virginia, la exagente de la CIA y excongresista demócrata Abigail Spanberger se impuso con el 55 % de los votos a la republicana Winsome Earle-Sears, según las proyecciones de las principales cadenas estadounidenses. Con ello, se convierte en la primera mujer en gobernar el estado y pone fin a cuatro años de dominio republicano.

Spanberger logró vencer a pesar de pertenecer al partido contrario al del presidente en funciones. La nueva gobernadora centró su campaña en temas locales como el costo de vida, la desigualdad y el impacto del cierre del gobierno federal.

Resultados en Nueva Jersey: Mikie Sherrill refuerza el control demócrata

En Nueva Jersey, la también excongresista y piloto naval Mikie Sherrill logró la gubernatura con el 58 % de los votos frente al republicano Jack Ciattarelli.

Sherrill basó su campaña en contraponer su visión progresista a la afinidad de su rival con Donald Trump, en un intento de frenar el avance del conservadurismo en el noreste. Con este resultado, los demócratas mantienen el control de un territorio clave y apuntalan su presencia en la región metropolitana de Nueva York.

¿Un golpe al trumpismo en las elecciones?

Las tres victorias en la costa este suponen un duro golpe político para Donald Trump, quien había intentado extender su influencia en los comicios locales tras su regreso a la Casa Blanca. Aunque no respaldó abiertamente a los candidatos republicanos derrotados, todos fueron identificados con su corriente, lo que amplifica la lectura de un rechazo electoral al trumpismo.