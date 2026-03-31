¿Qué es la misión Artemis II?: Así busca la NASA regresar a la humanidad a la Luna y llegar próximamente a Marte

Misión Artemis II La misión Artemis II llevará a cuatro astronautas en un vuelo alrededor de la Luna utilizando la nave espacial Orion; el viaje está programado para abril y tendrá la duración de 10 días.

¡La humanidad vuelve a la Luna! El primer vuelo tripulado del Proyecto Artemis creado por la National Aeronautics and Space Administration (NASA) llevará cuatro astronautas a bordo del cohete SLS (Space Launch System) y la nave espacial Orion, cuyo viaje alrededor del astro lunar tendrá la duración de diez díaz.

Este vuelo tripulado tiene el propósito de poner a prueba la gama de funciones y capacidades del cohete SLS y de Orion para las misiones de espacio profundo, además de explorar la Luna en búsqueda de nuevos descubrimientos científicos.

¿Quiénes son los cuatro astronautas en la misión Artemis II?

La misión Artemis II, que pretende durar 10 días en un viaje alrededor de la Luna, contará con cuatro tripulantes profesionales de la NASA, quienes viajarán a bordo de la nave espacial Orion.

Tras la prueba de vuelo sin tripulación de la misión Artemis I, esta nueva encomienda buscará probar que los soportes críticos de la nave están listos para sustentar a la tripulación en misiones programadas para el futuro, además de que contará también como una práctica de operaciones esenciales para el éxito de Artemis III, misión que llevará tripulantes al polo sur de la Luna.

El equipo que viajará en la nave Orion a la luna para este abril de 2026, son:

Jeremy Hansen: especialista de misión, de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) .

especialista de misión, de la . Christina Koch: especialista de misión.

especialista de misión. Reid Wiseman: comandante.

comandante. Victor Glover: piloto.

“El mundo ha esperado mucho tiempo para volver a la Luna”, declararon, pues la última vez que un humano llegó a terreno lunar fue en diciembre de 1972, durante la misión estadounidense Apolo 17, la cual contó con la participación de los astronautas Eugene Cernan y Harrison Schmitt.

¿A qué hora será el lanzamiento de la misión Artemis II y dónde verlo?

El lanzamiento inicial de la misión Artemis II será similar a la misión Artemis I, teniendo al cohete SLS como impulso para la nave espacial Orion y sus cuatro tirpulantes a bordo, el cual se llevará a cabo el 1º de abril de 2026 en el Centro Espacial Kennedy, Florida, a las 18:24 horas locales.

En México, el lanzamiento de la misión Artemis II será a las 17:24 horas y podrá verse en vivio a través de NASA+, plataforma gratuita, además de que contará con una cobertura en español mediante la cuenta oficial en YouTube de NASA en Español.

La primera parte de esta operación consistirá en que la tripulación del Orion orbite la Tierra dos veces para garantizar que los sistemas de la nave espacial funcionen como se espera mientras aún están cerca de la Tierra.

¿La misión Artemis II pondrá en práctica operaciones para una misión a Marte?

Una vez que los motores se hayan encendido, la tripulación realizará una prueba de pilotaje manual llamada “demostración de operaciones de proximidad”, la cual consistirá en la transición de la nave espacial al modo de control manual para pilotar la trayectoria de vuelo y la orientación de Orion, monitoreados por el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

Después de que la demostración haya finalizado, los tripulantes devolverán el control de la nave a los controladores de misión en el centro Johnson de la NASA, centrándose el resto de la órbita en verificar el desempeño de los sistemas de Orion en el entorno espacial.

La distancia que este misión recorrerá será cercana a 7.400 kilómetros más allá del lado lejano de la Luna, donde podrán tener vista tanto del satélite como de la Tierra, la cual estará a una distancia de 370.000 kilómetros en el fondo; esta posición dará a los tripulantes la oportunidad de apreciar el tamaño de la Luna como si fuera una pelota de baloncesto a la distancia de un brazo extendido.

Artemis II tendrá una duración de diez días, en los que la tripulación llevará a cabo procedimientos de emergencia, la puesta a prueba del refugio contra la radiación y la participación en experimentos científicos, operaciones esenciales para nuevas misiones del proyecto Artemis, cuyo objetivo es explorar más regiones de la Luna.

Simultáneamente, la NASA utilizará las lecciones aprendidas de esta misión para llevar al primer astronauta a Marte.