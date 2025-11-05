EU ataca otra lancha en el pacífico: deja dos muertos y un buque destruido

Ataque a lancha en el Pacífico Un nuevo ataque contra "un buque" que supuestamente estaba operado por una organización terrorista (X: @SecWar)

Un nuevo ataque de Estados Unidos dirigido a un supuesto buque narcotraficante sucedió la noche del martes en las aguas del océano pacífico, dejando un saldo de dos personas muertas y el buque completamente destruido cerca de las costas de Colombia.

Con este nuevo bombardeo ya se suman alrededor de 15 ataques en el mar y al menos se tiene registro la muerte de 25 personas, la mayoría catalogadas por el Pentágono como “presuntos narcotraficantes”.

El gobierno estadounidense sigue afirmando que estos ataques son operaciones de “defensa” aunque muchos se preguntan si estos operativos están verdaderamente dentro de lo legal; la misma ONU, cuestiono estos ataques diciendo que es una violación al derecho internacional.

Según el secretario de Guerra estadounidense, Peter Hegseth, fue quien confirmó la operación. “Localizaremos y destruiremos todos los buques que intenten traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos”, declaró con firmeza, acompañando sus palabras con un video del ataque publicado en Truth Social.

¿Por qué ce hacen estos ataques a lanchas en el pacífico?

Según el Departamento de Guerra, la operación se realizó en aguas internacionales del Pacífico Oriental, en una zona donde en los últimos meses han aumentado las acciones militares del Comando Sur.

Desde hace semanas, Washington ha desplegado fuerzas tanto en el Caribe como en el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, para lo que describe como una ofensiva contra el narcotráfico.

Además, varios medios estadounidenses reportan que dentro del pentágono se habla de nuevos posibles métodos de defensa, pues las fuerzas armadas se preparan para posibles ataques contra objetivos terrestres, luego de que el presidente Donald Trump declarara que “el tráfico marítimo ha sido controlado”.