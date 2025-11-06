La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez es liberada tras más de 4 años en la cárcel

Bolivia Jeanine Áñez sale este jueves de la cárcel en La Paz alnzando la Biblia que levantó cuando juró el cargo en 2019 tras la caída de Evo Morales (Gabriel Márquez/EFE)

Cuatro años y ocho meses de entrar en prisión, acusada de usurpar el poder tras la caída de Evo Morales en 2019, la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez se encuentra ya en libertad, un día después de que el Tribunal Superior de Justicia anulara la condena de diez años.

La expresidenta interina (2019-2020) salió por la puerta principal del Centro de Orientación Femenina de La Paz, acompañada por sus hijos Carolina y José Armando Ribera, con una bandera de Bolivia en una mano y en la otra la Biblia, la misma con la que asumió el poder.

En sus primeras declaraciones fuera de la cárcel, Áñez ratificó que en 2019 “en este país jamás hubo un golpe de Estado” contra el entonces presidente Morales, obligado a dejar el poder por los militares y huido a México el 12 de noviembre de 2019, en un avión fletado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que denunció golpe de Estado en contra de su aliado bolivariano.

“Lo que hubo fue un fraude electoral”, aseguró, en alusión a las elecciones del 20 de octubre de 2019, cuando se cayó el sistema en el conteo preliminar, cuando Morales parecía encaminado a una segunda vuelta, y al reanudarse, lo resultados mostraban una victoria en primera vuelta para un cuarto mandato, a pesar de que un referéndum en 2016 el pueblo votó en contra.

“Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando mi patria lo necesitó. Ese es el compromiso que todo boliviano que ama a su patria tiene que hacer y yo lo asumí aun sabiendo que en algún momento iba a tener un costo”, sostuvo la exgobernante derechista.

También aseguró que el tiempo en prisión fue “muy duro, muy doloroso”, pero que aprendió a tener “la fuerza de la resiliencia” ante un encierro que consideró “injusto”.