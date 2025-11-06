Presunto miembro de Hamás es detenido en Londres por orden de la fiscalía alemana

Policía de Londres Police in hi-visibility jackets policing crowd control at a UK event

Un presunto miembro de Hamás fue arrestado en Londres el pasado lunes de acuerdo con una orden internacional de detención emitida por el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia de Alemania, así lo informó este jueves en un comunicado la fiscalía general alemana (GBA).

El detenido, un ciudadano británico identificado como Mohammed A., es sospechoso de pertenecer al grupo islamista palestino.

Por esto, los investigadores alemanes creen que el detenido forma parte de una trama que operaba en Europa, como parte de la cual viajó a Berlín el pasado verano para reunirse con otro sospechoso, Abed Al G., que presuntamente le entregó cinco pistolas y munición.

Después, de acuerdo con las autoridades, Mohammed A. viajó a Austria y ocultó las armas en Viena, todo ello con el supuesto plan de preparar atentados contra objetivos israelíes o judíos en Alemania.

Abed Al G., de nacionalidad alemana, ya fue detenido el sábado pasado en Berlín, junto con otro ciudadano germano, Ahmad I. y un tercer hombre nacido en el Líbano, Wael F. M.

Los tres fueron arrestados por agentes de la Oficina Federal de lo Criminal (BKA) de Alemania y están acusados de ser agentes en el extranjero de Hamás y de haber perpetrado un acto peligroso para el Estado.

De acuerdo con la fiscalía, el trío tenía la tarea de obtener desde su base en dicho país armas y munición que pudiesen ser empleadas para potenciales atentados contra intereses israelíes o judíos.

En la detención, se aeguraron numerosas armas de fuego, entre ellas un fusil de asalto AK 47 y varias pistolas, con su respectiva munición. (Con información de EFE)