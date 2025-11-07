Arrestan en España a pedófilo fugitivo recalamdo por EU

La Policía Nacional de España detuvo en Ponteverdra (noroeste de España), a un hombre que era reclamado por Estados Unidos acusado de pornografía infantil.

El fugitivo, que tenía una orden de aprensión, está acusado de tres delitos de distribución y uno de posesión de este material ilícito.

Por todos estos puede ser condenado hasta un máximo de 140 años de prisión.

Oculto en territorio español después de fugarse de EU

El operativo español inició después de que la Policía Nacional averiguase que, tras fugarse de EU, esta persona podría haberse ocultado en territorio nacional.

Los investigadores, en colaboración con autoridades estadounidenses, localizaron al fugitivo en una zona del interior de la provincia de Pontevedra. Allí “hacia una vida normal y trataba de pasar desapercibido”, según la Policía.

Una vez localizado, el dispositivo de vigilancia desplegado culminó con el arresto de este hombre, que fue trasladado a la Audiencia Nacional. (Con información de EFE)