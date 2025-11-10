Cierre histórico en EU se acerca a su fin: Senado aprueba plan para reabrir el gobierno

Capitolio El cierre de Gobierno está cerca de llegar a su fin en EU

Tras 41 días de cierre parcial —el más extenso en la historia moderna del país— el Senado aprobó un paquete de financiamiento temporal que permitiría reactivar a la administración federal, liberar pagos retrasados a cientos de miles de empleados públicos y restablecer programas sociales esenciales, como la asistencia alimentaria.

El proyecto, sin embargo, llegó sin resolver uno de los temas más delicados del debate, que implica la extensión de los subsidios federales de salud, cuya expiración amenaza con encarecer el acceso médico para millones de familias.

El avance legislativo, impulsado por los republicanos y acompañado por un sector minoritario del Partido Demócrata, ahora se traslada a la Cámara de Representantes, donde su aprobación dependerá de un equilibrio político inestable.

Si el plan supera este último filtro, la firma presidencial daría paso al reinicio de operaciones del gobierno federal en cuestión de días.

Senado de EU aprueba plan para detener el cierre del gobierno

El dictamen fue avalado con 60 votos a favor y 40 en contra, el mínimo indispensable para superar el bloqueo legislativo. Ocho senadores demócratas se desmarcaron de la línea mayoritaria de su partido para favorecer el avance del acuerdo, priorizando la urgencia de restablecer el funcionamiento del Estado antes que sostener la negociación sobre reformas a la salud pública.

La propuesta combina tres proyectos de asignación presupuestal anual para distintas agencias y un financiamiento provisional que permitiría mantener operativas todas las dependencias federales hasta el 30 de enero.

La decisión de John Fetterman, Maggie Hassan, Jeanne Shaheen, Tim Kaine, Catherine Cortez Masto, Jacky Rosen, Dick Durbin y Angus King —el único independiente del grupo— expuso grietas dentro del bloque demócrata. La fractura generó reproches inmediatos entre legisladores del ala más crítica.

El senador Ruben Gallego advirtió que el costo político y social será profundo. “Hay 24 millones de personas que podrían enfrentar un alza en sus primas médicas por este fallo de negociación”, lamentó, en referencia a la ausencia de garantías para extender los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que concluyen a fin de año.

¿Qué sigue para poner fin al cierre de gobierno en EU?

La atención se trasladó ahora a la Cámara Baja, donde el presidente de la mesa, el republicano Mike Johnson, convocó a los legisladores a volver a Washington antes del miércoles, tras varias semanas de trabajo en sus distritos. El reto principal será contener los desacuerdos al interior de la mayoría conservadora, donde algunos sectores rechazan cualquier pacto que no imponga mayores recortes al gasto.

La intervención pública de Trump podría inclinar la balanza. El exmandatario celebró el avance, aseguró que hay votos suficientes para asegurar la aprobación y prometió una reapertura acelerada del gobierno. “Es lamentable que se haya cerrado, pero lo vamos a reactivar rápido”, sentenció.

El acuerdo también contempla el restablecimiento de más de cuatro mil despidos ejecutados durante el cierre, además de blindar temporalmente a la fuerza laboral federal contra nuevos recortes hasta 2026.