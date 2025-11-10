Otro accidente aéreo en EU; ahora en Florida Dos personas perdieron la vida como resultado del accidente. (@roushanmehta_)

Después de cinco días del accidente de avión en Louisville, Kentucky, otro avión cae, pero esta vez en Florida, Estados Unidos, mientras transportaba ayuda humanitaria para los afectados del huracán Melissa en Jamaica.

El accidente ocurrió en la mañana de este lunes 10 de noviembre a las 10:19 am en la ciudad Coral Springs en Florida, Estados Unidos.

Hasta el momento se desconoce la causa del accidente, aunque las autoridades aseguran que la investigación continúa en curso en colaboración con la Administración Federal de Aviación, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Oficina del Sheriff de Broward.

Después del accidente, se comenzó a notar un fuerte olor a combustible, por lo que la policía de Coral Springs recomendó a los ciudadanos de la zona no salir y los exhortó a que se quedaran en sus hogares.

“Los residentes pueden notar un fuerte olor a combustible en el aire. Si bien la mayoría de estos humos se han evaporado, el resto puede tardar en disiparse. La ciudad recomienda encarecidamente a los residentes de la zona que eviten estar al aire libre y mantengan las puertas cerradas durante el resto de la noche.”

Como resultado del accidente, dos personas perdieron la vida, siendo las únicas que iban a bordo del avión, además de la ayuda humanitaria que transportaban.

El área donde ocurrió el accidente continuará cerrada hasta el día de mañana mientras las autoridades investigan y recopilan información sobre el accidente.

“Habrá una presencia policial significativa en el área de Windsor Bay durante el resto del día y mañana mientras los investigadores trabajan para recopilar pruebas.”

Asimismo, el Departamento de Policía de Coral Springs informó que se encuentran trabajando para reabrir Creekside Drive; sin embargo, las carreteras dentro del vecindario de Windsor Bay permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Video: Avión cae en Florida, Estados Unidos

En el video compartido por usuarios en redes sociales, se muestra el momento del accidente grabado por una cámara de seguridad.

En las imágenes se observa cómo el avión cae sobre un lago, salpicando fuertemente todo a su alrededor. De acuerdo con los reportes policiales, ningún hogar de la zona se vio afectado por el accidente.