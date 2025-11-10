Rusia implementa sistema de verificación de tarjetas SIM para prevenir nuevos ataques de drones

Verificación de SIMS para evitar ataques de drones

El Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia, informó este lunes que toda persona que visite el país tendrá que pasar por un proceso de verificación de sus tarjetas SIM como parte de las medidas implementadas para luchar contra el ataque de drones.

“El mecanismo comenzó a funcionar en modo de prueba este lunes”, indicaron las autoridades.

Los extranjeros portadores de teléfonos celulares recibirán notificaciones por SMS sobre el bloqueo, junto con información para desbloquearlo.

“Eso se puede hacer en cualquier momento mediante un ‘captcha’ a través de un enlace enviado por el operador. Tras ello, se restablecerá el acceso a internet y el envío de los SMS”, mencionó el ministerio.

Asimismo, la verificación se podrá hacer a través de una llamada al centro de atención.

El mismo procedimiento se aplicará a las tarjetas SIM que han estado inactivas durante 72 horas.

Las autoridades afirman que la medida permitirá confirmar que la tarjeta SIM es utilizada por una persona y no está integrada en un dron de ataque. (Con información de EFE)