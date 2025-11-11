¡Atentado suicida en Islamabad! deja al menos 12 muertos y decenas de heridos en Pakistán

zona judicial de Islamabad, Pakistán Catalogado como ataque suicida, hubo una explosión cerca de una camioneta de la policía que se encontraba enfrente de uno de los edificios judiciales (EFE)

La mañana de este martes se registró una explosión en una zona judicial de Islamabad, Pakistán; equipos de emergencia y policías acordonaron el área donde se registró el atentado. Aún no se sabe cómo ocurrió el ataque o quién lo inició.

¿Qué ocurrió frente a los tribunales de Islamabad en Pakistán?

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, confirmó que la explosión frente a los juzgados en el sector G-11 fue en realidad un ataque suicida.

El hecho, que inició cerca del mediodía, cuando la zona se encontraba llena de personas, dejó alrededor de 12 personas muertas y 27 heridos.

Según el ministro, el atacante intentaba ingresar en el recinto judicial, pero al no lograrlo, activó una bomba que explotó junto a una camioneta de la policía.

¿Quién podría haber incitado el ataque en los tribunales de Islamabad?

Las fuerzas de seguridad paquistaníes llegaron a la conclusión de que los que podrían estar detrás del ataque son el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), el cual es conocido como los talibanes paquistaníes.

Sin embargo, horas más tarde del atentado, a través de un comunicado, el propio TTP negó su participación en los ataques, diciendo que “no está involucrada en la explosión del tribunal de Islamabad”.

¿Qué medidas tomarán las autoridades en Islamabad?

Autoridades y policías de la zona reforzarán la vigilancia en el tribunal dentro y fuera de los edificios, y en general aumentarán la seguridad dentro de la zona judicial más concurrida de Islamabad.

Desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán en 2021, Pakistán se ha visto afectado con acciones armadas en distintas regiones del país.