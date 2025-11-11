Ejercito israelí asesina a palestino tras “cruzar línea amarilla”

Soldados israelíes durante una operación en Gaza Soldados israelíes durante una operación en Gaza (EFE)

El Ejército israelí asesinó este martes a un palestino en Gaza después de que el hombre cruzara la denominada “línea amarilla” que separa la zona de retirada de las tropas de Israel de la población de la Franja.

En un comunicado, las fuerzas armadas informaron que habían liquidado a un “terrorista”, sin dar más detalles del altercado ni datos sobre su identidad ni afiliación, solamente indicaron que cruzó la línea y se aproximó a soldados israelíes.

“Tras su identificación, la tropas eliminaron al terrorista”, precisó el comunicado, que asegura que el hombre representaba una “amenaza inmediata” para el Ejército.

Las fuerzas armadas manifestaron que sus tropas continuarán desplegadas en Gaza según un acuerdo con Hamás y proseguirán con sus operaciones para “eliminar cualquier tipo de amenaza”.

245 palestinos muertos desde el alto al fuego

Según datos del Ministerio de Sanidad de la Franja, el Ejército israelí ha matado a 245 palestinos desde el inicio del alto el fuego el 10 octubre, lo que eleva a 69,182 el número de gazatíes fallecidos desde que Israel lanzó su ofensiva contra Gaza hace más de dos años como represalia por los ataques del 7 de octubre de 2023.

De ellas, decenas eran personas que estaban más allá de la ‘línea amarilla’ y se han documentado casos de mujeres y niños asesinados por las tropas israelíes cruzando esa divisoria, que no está claramente marcada en todo su recorrido. (Con información de EFE)