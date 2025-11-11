Hamás condena el primer paso de Israel para convertir en permanente la Ley Al Jazeera

Periodistas palestinos en Gaza (Al-Quds Network/x)

Hamás condenó este martes la aprobación en la Knéset (Parlamento israelí), en lectura preliminar, de un proyecto de ley para convertir la llamada Ley Al Jazeera, que permite el cierre de medios de comunicación extranjeros en Israel bajo ciertas condiciones, en una legislación permanente.

En un comunicado publicado en sus canales oficiales y que recupera las declaraciones del jefe de la oficina de prensa del grupo palestino, Ezzat al-Rashq, que indica que el proyecto de ley constituye “una amenaza a la libertad de prensa e impide que el mundo conozca los crímenes del enemigo”.

La medida temporal fue aprobada en abril de 2024 y otorgó al primer ministro, Benjamín Netanyahu y al ministro de comunicaciones la facultad de ordenar el cierre de medios extranjeros que operan en Israel y confiscar equipos si es que existen motivos para creer que representan “un grave riesgo para la seguridad del Estado”.

Censura al periodismo

Esto generó críticas tanto dentro como fuera del país, se aplicó para clausurar las operaciones de la cadena de noticias Al Jazeera. Asimismo, conllevó a la incautación temporal de equipos pertenecientes a Associated Press, ya que esta agencia le suministraba imágenes a Al Jazeera.

Un mes después, el canal catarí dejó de ser retransmitido en las televisiones israelíes. Las autoridades del país bloquearon todas las páginas de su red de medios y retiraron todas las acreditaciones de su personal.

También, en septiembre de ese año, cerraron las oficinas de la cadena en Ramala, en el centro de Cisjordania ocupada.

El diputado del Likud Ariel Kallner presentó este noviembre una propuesta de ley para hacer de esta medida algo permanente, aprobada en su lectura preliminar en la Knéset este lunes, con 50 legisladores a favor y 41 en contra.

Al Jazeera es uno de los canales con mayor despliegue y periodistas en la Franja de Gaza, si bien Israel ha acusado en numerosas ocasiones a algunos de sus reporteros más visibles en el enclave, como Anas al Sharif, de estar afiliados a Hamás, muchas veces presentando pruebas que no han podido ser verificadas. (Con información de EFE)