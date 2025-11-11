Intensa nevada deja a cientos de miles de viviendas sin electricidad en Canadá

Una intensa tormenta invernal cubrió de nieve buena parte del este de Canadá, dejando a centenares de miles de viviendas sin electricidad en la provincia de Quebec y provocando el cierre de escuelas este martes, según informaron las autoridades locales.

De acuerdo con la compañía eléctrica Hydro-Québec, el fenómeno meteorológico dejó graves afectaciones en el sistema de distribución de energía debido al peso de la nieve acumulada en los árboles, lo que provocó la ruptura de ramas que terminaron cayendo sobre las líneas de transmisión.

¿Qué zonas afectó?

Durante la madrugada, las intensas nevadas cubrieron varias regiones de la provincia, dejando hasta 35 centímetros de nieve en algunas zonas. La empresa reportó que a primera hora de la mañana, alrededor de 375 mil 600 usuarios permanecían sin servicio eléctrico, mientras los equipos de emergencia trabajaban en distintas áreas para restablecer el suministro.

El Servicio Meteorológico de Canadá explicó que la tormenta se intensificó debido a los altos niveles de humedad en el ambiente, lo que incrementó el grosor de la nieve y su capacidad de adherirse a los árboles y cables. Las autoridades advirtieron que las precipitaciones continuarán este martes y miércoles en diferentes regiones de Quebec, incluyendo Montreal, la ciudad más poblada de la provincia y la segunda más grande del país.

Recomendaciones por parte de servicios municipales de la zona

Los servicios municipales informaron que se mantienen desplegadas cuadrillas para despejar las vías principales y evitar accidentes por acumulación de nieve o caída de ramas. Además, se pidió a la población evitar traslados innecesarios y mantenerse al tanto de las alertas meteorológicas.

El gobierno provincial indicó que numerosas escuelas suspendieron clases presenciales ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de alumnos y docentes en los traslados. También se reportaron demoras en el transporte público y ligeros accidentes de tránsito debido a la poca visibilidad en las carreteras.

En la provincia vecina de Ontario, las intensas nevadas también se hicieron presentes durante las últimas horas, aunque las autoridades locales informaron que el sistema eléctrico no sufrió daños significativos. Sin embargo, el aeropuerto internacional Pearson de Toronto, el más importante del país, canceló varios vuelos por las malas condiciones del tiempo.

El Servicio Meteorológico de Canadá prevé que la tormenta comience a debilitarse hacia el jueves, aunque persistirán las bajas temperaturas y la posibilidad de nuevas nevadas aisladas en el este del país.