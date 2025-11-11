Israel sigue declarando la guerra a los niños de Gaza: bloquea vacunas y auxilio a amputados

Crimen de lesa humanidad Niño gazatí con los dos brazos amputados, tras un ataque israelí; premio World Press Photo 2025 (WPP)

Desde que Israel declaró la guerra a Gaza, tras el ataque terrorista de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, han sido asesinados en la Franja de Gaza unos 16,500 niños, la mayor masacre de menores en el siglo XXI y la primera retransmitida en vivo y en directo a todo el mundo.

Un mes después de la firma del acuerdo de paz en Egipto que acabó con el bombardeo masivo diario, las autoridades israelíes en Gaza y los colonos judíos en Cisjordania siguen empeñados en matar palestinos o hacerles la vida un sufrimiento permanente. En el centro de esta agonía, una vez más, están los menores de edad. Desde la entrada en vigor del frágil alto el fuego, el 13 de octubre, han muerto 54 niños en la Franja en diferentes bombardeos israelíes.

El portavoz del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef), Ricardo Pires, denunció este martes el bloqueo de Israel a la entrada de jeringuillas y neveras en la Franja de Gaza, necesarias para vacunar a 40,000 niños menores de tres años que no pudieron inmunizarse durante los dos años de guerra.

Pires lamentó que Israel considere las jeringuillas y las neveras como suministros “de doble uso”, civil y militar, y añadió que les está resultando “muy difícil” que pasen los controles y las inspecciones, “a pesar de que son urgentes”.

Además, destacó que Unicef ha comprado 1.6 millones de jeringuillas y “la amplia mayoría siguen fuera de Gaza”.

Las vacunas están destinadas a inmunizar a los niños de Gaza contra enfermedades “mortales, pero evitables” como la polio, el sarampión o la neumonía.

Pires lamentó que desde hace meses se haya obstaculizado el acceso de otros artículos esenciales como piezas de repuesto para los camiones cisterna y otros vehículos, purificadores de agua, generadores y material educativo y lúdico para los niños que no han podido volver a la escuela.

También siguen bloqueadas en la frontera desde agosto al menos 938,000 botellas de leche de fórmula para bebés, “que podrían alcanzar a niños que están sufriendo diferentes niveles de desnutrición”.

1,500 niños con graves amputaciones

Unos 1,500 niños gazatíes que han sufrido amputaciones tras la ofensiva bélica israelí (el 25 % del total de amputados) requieren programas de rehabilitación urgentes y a largo plazo, informaron este martes las autoridades del enclave palestino.

En un comunicado difundido por la agencia palestina Wafa, el Ministerio de Sanidad gazatí detalló que el 25 % del total de casos (unos 1,500) afectan a niños, mientras que otro 12.7 % a mujeres (unas 760).

Las autoridades gazatíes alertaron de que estas cifras “reflejan el profundo sufrimiento humano que padecen miles de personas y sus familias”, especialmente los niños que se enfrentan a discapacidades permanentes a una edad temprana.

En este sentido, alertaron sobre “la urgente necesidad de servicios de rehabilitación y apoyo psicosocial” para las víctimas de amputación en Gaza, donde aún existe una gran escasez de recursos médicos debido a la entrada limitada de camiones y al bloqueo israelí.

Ni la mitad de la ayuda acordada

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) denunció que el número de camiones con ayuda que entran a la Franja de Gaza representa el 41 % de lo acordado con Israel en el alto el fuego, un volumen “muy por debajo” del mínimo requerido para hacer frente a las necesidades humanitarias en el enclave palestino.

En un comunicado emitido este martes por la oficina del primer ministro de la ANP, las autoridades palestinas aseguran que desde principios de octubre hasta la primera semana de noviembre, un total de 9,424 camiones de ayuda ingresaron en Gaza, unos 348 transportes diarios.

De acuerdo con el pacto de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás por la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump, ratificado por ambas partes el pasado 9 de octubre, la ayuda que debe entrar en Gaza oscila entre 500 y 600 camiones diarios.

Además, según la información de la ANP, desde que se reanudó la entrada de suministros humanitarios a Gaza, el 36 % de los camiones que ingresaron en la Franja eran del sector privado, “lo que redujo aún más el volumen real de ayuda que llega a los civiles”, protestan.

Asimismo, denuncian que la ayuda que entra en Gaza es insuficiente a nivel cualitativo, particularmente en lo que se refiere a suministros médicos y materiales para construir refugios.

“Se restringe también la entrada de equipos esenciales para operaciones de emergencia, como la retirada de escombros, la rehabilitación de instalaciones médicas parcialmente operativas, el mantenimiento de las redes de agua y alcantarillado y las reparaciones de viviendas parcialmente dañadas”, añaden.

Por ello, las autoridades palestinas piden que la comunidad internacional presione a Israel para que abra “sin restricciones” todos los cruces fronterizos con Gaza y permita así la entrada de asistencia humanitaria al enclave (con información de EFE).