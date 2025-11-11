Llega al Caribe el mayor portaaviones de EU; Venezuela responde con despliegue de 200,000 soldados

Mar del Caribe Fotografía de archivo del 24 de mayo de 2023 del portaaviones USS Gerald Ford entrando en el fiordo de Oslo (Noruega) (Terje Pedersen/EFE)

El portaaviones más grande del Pentágono, el USS Gerald R. Ford, y su grupo de ataque -más de 4,000 marineros y decenas de aeronaves tácticas- llegaron este martes a aguas del Caribe, disparando el nerviosismo en el régimen chavista, que anunció a su vez el despliegue de 200,000 mil soldados en todo Venezuela, en caso de que Estados Unidos decida finalmente atacar el país.

“La mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el área de responsabilidad del Comando Sur reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear e interrumpir las actividades y los actores ilícitos que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”, declaró el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado este martes.

Asimismo, Parnell indicó que estas fuerzas “mejorarán y ampliarán las capacidades existentes para interrumpir el narcotráfico y debilitar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”.

El USS Ford, cuya escolta en la zona incluye al USS Bainbridge, el USS Mahan y el USS Winston Churchill, reforzará la potencia de fuego estadounidense en las cercanías de Venezuela, ya que el Departamento de Guerra (antes conocido como Departamento de Defensa) ha desplegado ocho buques de guerra, cazas F-35 y al menos un submarino de propulsión nuclear en el Caribe.

Las fuerzas armadas estadounidenses han estado atacando embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico en el Mar Caribe y el Pacífico Oriental, llevando a cabo 17 operaciones que han causado la muerte de al menos 76 personas, a quienes el gobierno ha calificado de “narcoterroristas”.

200,000 soldados desplegados

Coincidiendo con la llegada del “mayor portaaviones del mundo”, como presume el Pentágono, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que este martes se han movilizado 200,000 militares en todo el país como parte unos nuevos ejercicios de preparación ante las “amenazas imperiales” de Estados Unidos.

Por su parte, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó una ley para defender al país ante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, que el presidente Nicolás Maduro considera un intento para sacarlo del poder.

“Estamos aprobando una ley fundamental que conforme una nueva forma de atender el despliegue, el acatamiento de las órdenes, el desplazamiento de las tropas y, sobre todo, la conjunción entre pueblo y Fuerza Armada”, dijo el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.