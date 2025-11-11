Rusia niega que Venezuela haya solicitado ayuda militar ante la amenaza de EU

Tensión El canciller ruso, Serguéi Lavrov (X)

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, negó este martes las informaciones de la prensa internacional sobre la petición de ayuda militar de Venezuela a Moscú a raíz de la escalada de las tensiones con Estados Unidos.

“No, no hemos recibido ninguna solicitud”, dijo el jefe de la diplomacia rusa en una comparecencia ante la prensa, que acaba de paso con los rumores de que había sido víctima de una purga del presidente Vladímir Putin, tras dos semanas de ausencia.

Lavrov recordó, no obstante, que en mayo pasado Rusia firmó un tratado de asociación estratégica con Venezuela que se encuentra en “la etapa final de ratificación” y que aún no ha entrado en vigor.

“Rusia está preparada para cumplir plenamente con las obligaciones recíprocamente consagradas en el acuerdo con nuestros amigos venezolanos”, aseguró, sin especificar si dichas “obligaciones” implican algún tipo de intervención militar.

El pasado viernes, Rusia volvió a advertir contra cualquier agresión militar a Venezuela a raíz de las amenazas de Washington al país latinoamericano.

“Una agresión directa agravará la situación en lugar de resolver los problemas que tienen todo el potencial de resolverse legal y diplomáticamente dentro del marco jurídico”, dijo la portavoz de Exteriores ruso, María Zajárova.

Previamente, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, señaló que Rusia y Venezuela mantenían todos los canales de contacto abiertos a raíz de la escalada de tensiones entre Washington y Caracas.

Riabkov enfatizó que “el despliegue injustificado” de fuerzas estadounidenses en el Caribe está generando “grandes tensiones” y la responsabilidad de ello recae únicamente en Washington.

El líder venezolano, Nicolás Maduro, afirmó hace una semana que su país y Rusia están “avanzando” en una cooperación militar que describió como “serena y muy provechosa” y que “va a continuar”.

Tras ser consultado sobre los contactos entre Caracas y Moscú en medio de las “amenazas” de Estados Unidos al país latinoamericano, Maduro dijo que su Gobierno tiene una “comunicación diaria y permanente” con el de Vladímir Putin sobre “muchos temas en desarrollo”, entre ellos, el militar.

Según medios internacionales, el Gobierno de Maduro había solicitado a Rusia ayuda para reforzar las defensas aéreas del país, incluido 14 conjuntos de misiles, la restauración de varios aviones Su-30MK2 y radares.

Caracas ha denunciado que la presencia militar estadounidense es un plan para propiciar un “cambio de régimen” e imponer una autoridad “títere” con la que Estados Unidos pueda “apoderarse” de recursos naturales venezolanos, principalmente el petróleo.

Condena de la Duma rusa

La Cámara de Diputados rusa, condenó este martes la presencia militar de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela, aunque sin elevar la condena a amenazas contra Washington, pese a que los discursos antiestadounidenses son mucho más agresivos en la Duma que en el Kremlin.

El documento denuncia “las acciones agresivas y provocadoras de Washington en relación con un Estado soberano” como el venezolano, lo que “contraviene los principios y normas del derecho internacional universalmente aceptados” (obviando en todo caso que es Rusia la que se ha saltado todas las normas del derecho internacional con la invasión de Ucrania).