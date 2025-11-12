Casa Blanca acusa a demócratas de filtrar correos de Epstein que difaman a Trump

Donald Trump y Jeffrey Epstein

La Casa Blanca acusó este miércoles a los demócratas de filtrar “selectivamente” correos de Jeffrey Epstein para intentar dañar la imagen de Donald Trump.

“Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios progresistas para crear una narrativa falsa con el fin de difamar al presidente Trump”, indicó en un comunicado la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Asimismo, expuso que la víctima que se menciona en los correos fue Virginia Giuffre, ex-trabajadora del club de Trump en Mar-a-lago quien denunció los abusos sexuales que sufrió de Epstein antes de suicidarse en abril.

“Lo cierto es que el presidente Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su club hace décadas por acosar a sus empleadas, incluida Giuffre”, agregó Leavitt.

Documentos filtrados

Los documentos filtrados este miércoles por legisladores demócratas revelan conversaciones de Epstein donde insinuaba que Trump estaba al tanto de sus abusos y que habría pasado “horas” con una de las víctimas, aunque el nombre de Giuffre estaba censurado.

Los tres correo electrónicos, con fechas de 2011, 2015 y 2019, forman parte de los más de 20 mil archivos del patrimonio de Jeffrey Epstein obtenidos por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dentro de su investigación sobre el magnate, acusado de tráfico.

Los republicanos del comité acusaron a los demócratas de haber censurado deliberadamente en su filtración el nombre de Virginia Giuffre porque “ella dijo públicamente que nunca presenció ninguna irregularidad por parte del presidente Trump”.

“Los demócratas están intentando crear una narrativa falsa para difamar al presidente Trump”, agregaron. (Con información de EFE)