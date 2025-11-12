India califica la explosión de Nueva Delhi como “atentado terrorista”

Ataque "terrorista" en India (RAJAT GUPTA/EFE)

El Gobierno de India calificó este miércoles como “atentado terrorista” a la explosión de un vehículo el pasado lunes en Nueva Delhi donde perdieron la vida al menos ocho personas y 15 más resultaron heridas, así lo informó el ministro de Información, Ashwini Vaishnaw tras una reunión del gabinete liderada por el primer ministro, Nerendra Modi.

“El país fue testigo de un atroz atentado terrorista perpetrado por fuerzas antinacionales mediante la explosión de un coche cerca del Fuerte Rojo la noche del 10 de noviembre de 2025”, expresó Vaishnaw.

Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la explosión, que continúa bajo investigación de las autoridades indias.

“El Gabinete condena inequívocamente este acto vil y cobarde que ha provocado la pérdida de vidas inocentes y reitera el compromiso inquebrantable de la India con una política de tolerancia cerco hacia el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones”, agregó.

Nueva Delhí pidió que la investigación “se lleve a cabo con la máxima urgencia y profesionalismo para que los autores, sus colaboradores y sus patrocinadores sean identificados y llevados ante la justicia sin demora”.

“La situación se sigue monitoreando de cerca al más alto nivel del Gobierno”, precisó el ministro de Información quien leyó una resolución aprobada este miércoles por el Gabinete indio.

Primer atentado de la decada

El último atentado con muertos que había tenido lugar en la capital india ocurrió el 7 de septiembre de 2011, mientras que el último ataque registrado había tenido lugar el 13 de febrero de 2012 sin víctimas mortales, según el Portal de Terrorismo del Sur de Asia, que cuantifica este tipo de ataques en la región.