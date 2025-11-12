Israel mató a cinco milicianos en Gaza por “cruzar la línea amarilla”

El Ejército de Israel informó este miércoles que asesinó a cinco milicianos que habían “cruzado la línea amarilla”, donde se han replegado las tropas dentro de Gaza en esta primera fase del alto al fuego.
Según un comunicado, cuatro de ellos fueron identificados al este de la línea amarilla, en la zona de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, mientras las tropas “operaban para desmantelar la infraestructura clandestina”.
“Tras la identificación, las tropas abrieron fuego contra los terroristas. No se reportaron heridos entre las tropas”, indicó el Ejército.
Otro miliciano fue identificado cruzando este línea en la zona de Jan Yunis (sur de Gaza), “lo que representaba una amenaza inmediata”.
“Tras la identificación, las tropas abatieron al terrorista para eliminar la amenaza”, agregó en otro comunicado.
Incidentes prácticamente diarios desde el alto al fuego
Estos incidente se han suscitado prácticamente diario desde que entró en vigor el alto al fuego el pasado 10 de octubre.
La línea ha configurado una nueva frontera en torno a la zona de Gaza donde las tropas Israelíes mantienen posiciones, lo que les permite tener todavía más del 50% del territorio del enclave bajo su control.
No obstante, el Ejército no ha presentado pruebas contindentes, solamente se escuda de haber detectado presencia de milicianos en esta zona para abrir fuego contra ellos. Asimismo, habitantes de Gaza desconoces donde empieza y acaba esta línea, que Israel solo ha señalizado en algunos puntos. (Con información de EFE)